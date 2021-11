Enzo Miccio, avete visto come va in giro per Milano? Il suo mezzo sembra un’astronave | Ovviamente fashion

Icona di stile, Enzo Miccio. Anche alla guida. E sui social si mostra entusiasta del suo mezzo molto particolare che sembra una “navicella” di legno.

Conduttore televisivo, stilista, scrittore, wedding planner. Enzo Miccio è da anni una vera e propria icona di eleganza e gusto glamour. E, sbirciando i suoi social, non poteva che essere assolutamente trendy anche il suo modo di muoversi nel traffico caotico di Milano, dove Miccio vive e lavora.

Enzo Miccio ha raggiunto ormai da anni il successo televisivo. Il suo esordio è datato 2005 con “Wedding Planners”. Da quel momento è stata una scalata di notorietà, con diverse rubriche, televisive, ma anche su importanti giornali. Ha inoltre partecipato come ospite e opinionista a numerose trasmissioni televisive, tra cui “Domenica Live”, “Che tempo che fa”, “Quelli che il calcio”, “I menù di Benedetta”, “TV Talk”, “Vieni da me”.

Nonostante questo, non ha mai abbandonato il proprio lavoro. Soprattutto a Milano, patria dell’alta moda. Da San Giuseppe Vesuviano, dove è nato, Enzo Miccio è diventato famoso grazie alla sua vita milanese. Ovviamente il settore del wedding ha avuto una grande crisi scaturita dalle restrizioni causate dalla pandemia.

Parla di “confezionare sogni” in uno dei suoi post. L’Italia appena uscita dal lockdown a causa della pandemia da Coronavirus. E proprio la Lombardia è stata tra le regioni più colpite: “Voglio pensare che questo periodo ci aiuti a riflettere e ad impiegare questo tempo prezioso per farci e fare del bene…” scriveva oltre un anno fa.

Mobilità fashion

Icona di stile, Enzo Miccio. Anche alla guida. E sui social si mostra entusiasta del proprio Tricity Yamaha, che gli permette di non perdere alcun appuntamento. Il veicolo della casa di Iwata va da un prezzo minimo di meno di 4000 euro, per il 125 del 2018, fino agli 8000 euro per il 300 del 2021: “Non so come avrei fatto a muovermi da una sfilata e l’altra” scrive su Instagram.

Del resto, il Tricity Yamaha si presta molto bene a muoversi per le vie trafficate di Milano. Si può utilizzare anche con la sola patente A1 o con la B e rappresenta una valida alternativa agli scooter ruota alta. Rispetto a questi, peraltro, garantisce una sicurezza di marcia superiore, senza perdere in agilità. Pesa infatti meno di 150 chilogrammi, peso che lo rende più leggero rispetto agli altri tre ruote.

Caratterizzato da un motore potente e una dotazione di serie completa, il Tricity Yamaha è per Enzo Miccio e molti altri è un affidabile compagno per i trasferimenti cittadini, grazie anche alla buona capienza del vano sottosella. Un passo in avanti per la mobilità nelle metropoli, grazie anche ai consumi ridotti. E poi, è anche elegante. Il che, con Enzo Miccio è assolutamente fondamentale!