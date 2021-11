Fabio Fazio fa scoppiare in lacrime Lady Gaga | Il retroscena “politico” dietro al gesto

Intervistata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Lady Gaga si è lasciata andare alla commozione. Ecco cos’è successo in realtà.

Dopo il grandissimo successo di A Star Is Born, Lady Gaga è pronta per tornare sul grande schermo con House of Gucci; film che segue gli eventi che, nel 1995, portarono Patrizia Reggiani, interpretata proprio dalla popstar internazionale, a essere la mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci, suo marito nonché presidente della casa di moda Gucci. La pellicola è diretta da Ridley Scott e vede la presenza di attori e attrici del calibro di Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston e alla partecipazione di Salma Hayek e Al Pacino.

Per presentare il film, Lady Gaga è stata ospite di Fabio Fazio nella trasmissione Che Tempo Che Fa dove ha parlato anche del suo rapporto con l’Italia: “Personalmente non mi sono mai sentita bella, ma l’arte, la moda e la fantasia mi fanno provare questa sensazione. Il momento in cui mi sono sentita più bella in tutta la mia vita è stato qua, in Italia. Le donne in Italia sono belle, colorate, vibranti e seguono la moda”.

La commozione di Lady Gaga a Che Tempo Che Fa

Nel corso dell’intervista, non sono mancate le lacrime e la commozione per Lady Gaga. E uno di questi momenti la popstar l’ha vissuto quando le sono state mostrate le immagini delle piazze italiane che usavano le sue canzoni dopo l’affossamento del Ddl Zan.

E la cantante ha voluto lanciare un messaggio alla comunità LGBTQI+: “Siete coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione, perché dobbiamo gridare al disastro se succede questa cosa, voi dovete essere protetti a tutti i costi come tutti gli esseri umani, continuerò a scrivere canzoni per voi e lottare”.

Poi per Lady Gaga è arrivato anche il momento di una confessione dolce e privata sui suoi nonni: “Quando ho girato il film House Of Gucci ho pensato spesso a mio nonno, Giuseppe, era un calzolaio. Lui e mia nonna Angelina sono stati sposati una vita. Ora mia nonna è cieca e quando le chiedo cosa fa mi risponde sempre ‘penso a tuo nonno’.”.