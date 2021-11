Malika Ayane: qual’è la sua più grande passione oltre la musica? Non lo immaginereste mai

Malika Ayane è una delle voci più belle e intense della musica italiana. Ma non fatevi ingannare, sa essere molto, molto dura…

Romantica e dolce nei suoi testi. Ma una vera dura nella vita. E’ così Malika Ayane. Gli indizi del suo carattere forte arrivano dal suo profilo Instagram. Dove, spulciando, è possibile trovare diverse foto che testimoniano una sua passione davvero inaspettata.

Malika Ayane è una delle voci più belle e intense della musica italiana. 37enne cantautrice e violoncellista. Amata dal grande pubblico per la sua capacità di colpire ed emozionare con la propria voce e la propria musica. Un successo sempre in crescita, a partire dal primo singolo, “Sospesa”, del 2008. Ha all’attivo sei album, di cui l’ultimo, del 2021, “Malifesto”. Nel 2016 ha anche recitato al teatro con “Evita”.

Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti tra i quali un TRL Award, quattro Wind Music Awards un Premio Lunezia, ed un Premio Roma Videoclip, oltre a numerose candidature, incluse quelle per il Premio Tenco, il Nastro d’argento, gli MTV Europe Music Awards e gli MTV Awards.

Ma, come abbiamo detto, una voce così delicata, una mente musicale così sopraffina, ha anche una passione che non ti aspetti. Infatti, Malika Ayane è una grande appassionata di motori. In particolare di motociclette.

La passione di Malika

Spulciando il suo profilo Instagram, la vediamo spessissimo in sella a due ruote di grande importanza. Un uno scatto è in sella a una BMW in giro per i panorami mozzafiato delle Marche.

Ancor prima mostrava l’ex fidanzato e Honda CB 400. No, non Cesare Cremonini, con cui è stata legata sentimentalmente per alcuni anni. Ma con cui, da tempo, ha rotto. Pur mantenendo un buon rapporto con il cantautore bolognese.

Infine, in sella a una Hornet 600 stile Scrambler. Quattro tempi e 600 cc di cilindrata per una velocità massima di 227 chilometri orari. Un look total black, sia nell’abbigliamento, che nella moto.

E i followers apprezzano molto questa capacità di cambiare di Malika Ayane. Così intensa e dolce sul palco, ma anche aggressiva e coraggiosa in sella ai suoi bolidi.