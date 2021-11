Il noto produttore discografico Rudy Zerbi ha svelato di credere agli alieni grazie al racconto di una donna dello spettacolo.

Rudy Zerbi, produttore discografico e critico musicale, è diventato un volto noto della televisione italiana grazie alla sua presenza prima sporadica e ora fissa al programma Amici di Maria De Filippi.

Originario di Lodi, Zerbi è stato anche presidente della divisione Sony Music Italia collaborando con cantanti del calibro di Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Renato Zero, Ornella Vanoni e tanti altri big del panorama musicale del nostro Paese. Abbandonato quel ruolo, ha deciso di dedicarsi al piccolo schermo diventando insegnante di canto nella scuola di Amici e facendo da giudice al programma Tu Si Que Vales in onda su Canale 5.

Dal programma di Maria De Filippi, sotto l’ala di Rudy Zerbi sono esplosi tanti giovani talenti; ultimo il cantante Sangiovanni, arrivato secondo nell’ultima edizione del talent show e che si ritrova all’attivo ben 14 dischi di platino.

Il produttore discografico è amato dal pubblico anche per la sua ironia e per i suoi tanti siparietti sia in televisione che sui social network. E proprio sul suo profilo Instagram, Zerbi ha fatto una rivelazione importante riguardante il suo rapporto con il paranormale.

Rudy Zerbi crede negli alieni

Con un video su Instagram insieme all’amica Alessia Marcuzzi, Rudy Zerbi ha infatti detto di credere negli alieni grazie al racconto che lo showgirl ha fatto proprio nel video postato dal produttore discografico. “Ero ad Anzio, con la mia bisnonna. Mamma e papà erano usciti. A un certo alla finestra è apparso un disco volante bello grosso. Ha girato, girato, girato e poi è sparito. Al Maurizio Costanzo Show fu invitato un famoso ufologo che confermò che negli Anni ’70 ci fu il boom di avvistamenti di Ufo”. Questa la testimonianza di Alessia Marcuzzi.

Pubblicando il video, Rudy Zerbi ha poi rivelato: “Grazie a lei e a questo incredibile racconto, mi ha definitivamente convinto che gli alieni esistono”. Tra sorrisi e cenni d’assenso, che siano davvero reali le convinzioni paranormali del produttore discografico?