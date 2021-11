Susanna Messaggio: da valletta di Mike Bongiorno alle 2 lauree, ecco come si è ridotta oggi

La sua ultima apparizione televisiva è di quasi vent’anni fa. Cosa fa oggi Susanna Messaggio? E come è diventata?

Scomparsa dai radar da tempo ormai. Eppure per diversi lustri è stata uno dei volti più noti della televisione italiana. Di Mediaset, in particolare. Parliamo di Susanna Messaggio.

La sua ultima apparizione televisiva è ormai di quasi vent’anni fa. Il lontano 2002. Lei che ha iniziato alla fine degli anni ’70. Lavorando con i grandi della televisione italiana. La ricordiamo in “Portobello”, con l’indimenticato Enzo Tortora. Da allora è stata valletta in varie trasmissioni di Mediaset, affiancando soprattutto Mike Bongiorno in programmi quali Telemike, Superflash e Bis.

Nell’ultimo periodo di attività televisiva ha svolto anche il ruolo di annunciatrice. Sempre su Mediaset. Un po’ come le “signorine buonasera” della RAI. Figura professionale ormai scomparsa da tempo. Per lei anche alcune apparizioni cinematografiche. La più nota è certamente quella nel film “Lui è peggio di me”.

Le due lauree

Quello che non tutti sanno è che Susanna Messaggio ha scritto, negli anni, su numerose testate nazionali, tra cui Il Giorno, Corriere della Sera e Salve, occupandosi soprattutto di temi legati alla salute, al benessere e alle problematiche dell’infanzia.

Questo perché la conduttrice ha conseguito non una, ma addirittura due lauree. La prima in lingue nel 1987 e, quasi un decennio dopo, nel 1996, una seconda laurea in Pedagogia. Nel 2000 ha aperto un’agenzia di comunicazione. Manca quindi ormai dagli schermi da diverso tempo.

Sui social, perciò, la vediamo impegnata in altre attività. E insieme ai propri cari. Oggi 58enne, Susanna Messaggio ha avuto tre figli: la primogenita Alice, nata nel 1992 dal secondo marito, è deceduta poco dopo il parto. Dal secondo matrimonio è nata la figlia Martina, mentre l’ultimogenito, Iacopo, è figlio del suo terzo e attuale marito, Giorgio Olivieri, sposato nel 2005.

Proprio in uno degli scatti pubblicati su Instagram la vediamo insieme al marito Giorgio Oliveri, in sella Yamaha T-Max 560. Lo “scooterone” per eccellenza.