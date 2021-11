Valentino Rossi non rimarrà “disoccupato” per molto | Arriva l’allettante proposta di collaborazione

Valentino Rossi ha corso a Valencia la sua ultima gara da pilota di MotoGP. In tanti si interrogano su cosa farà in futuro, ma c’è già chi gli ha offerto un lavoro.

Domenica 14 novembre sarà ricordata per sempre come il giorno in cui uno dei piloti più grandi al mondo, se non il più grande, ha appeso il casco al chiodo.

Sul circuito di Valencia, Valentino Rossi ha infatti corso il suo ultimo Gran Premio nel Motomondiale. Tra lacrime di commozione e sorrisi per una festa esplosa subito dopo il taglio della bandiera a scacchi, sul circuito spagnolo si è assistito all’addio della leggenda delle due ruote che adesso, con 42 primavere sulle spalle, si appresta a rimettersi in gioco in un nuovo lavoro.

Sono in tanti, infatti, a chiedersi cosa farà da oggi in poi Valentino Rossi. Lo stesso Dottore ha detto che proseguirà sulle automobili, passando dalle due alle quattro ruote. Il 9 volte iridato ha poi un team tutto suo da gestire, così come l’Academy da cui escono sempre nuovi talenti del motociclismo. Ma c’è anche chi già ha provato a fargli una proposta di lavoro molto particolare.

Valentino Rossi, Bruno Barbieri gli propone un nuovo lavoro

Valentino Rossi diventerà presto padre di una bambina, che nascerà dall’amore con la sua compagna Franca Sofia Novello, e il Dottore potrebbe quindi “calmarsi” e proseguire in una vita più tranquilla. A scherzare sul prossimo lavoro del leggendario pilota, ci ha pensato Bruno Barbieri, famoso cuoco italiano e non solo che negli ultimi anni è diventato anche un noto personaggio televisivo.

Lo chef bolognese, giudice nel programma Masterchef e conduttore di 4 Hotel, è un grande amico ed estimatore del Dottore e ha fatto una proposta all’ormai ex pilota: “Oh Dottore, io te l’ho sempre detto, appena smetti con le moto sono pronto a prenderti a cucinare con me. Saresti il migliore anche lì!”.

In sella alle sue moto, Valentino ha fatto sognare il mondo intero; che possa fare lo stesso anche ai fornelli?