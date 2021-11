Anna Falchi rivela la sua paura più grande: un incubo che non la fa dormire la notte

Inizia, come tante donne dello spettacolo, partecipando a Miss Italia nel 1989. Per lei tanti fidanzati molto famosi. Dopo anni rivela la paura inconfessata che la turba

In pochi sanno che si chiama Anna Kristiina Palomäki. Ha anche la cittadinanza finlandese, Anna Falchi. Nota showgirl, considerata un sex symbol, soprattutto tra gli anni ’90 e i 2000. Sapete qual è una delle sue paure più grandi? Ricordando il suo passato, non lo immaginerete nemmeno…

Tifosissima della Lazio, è stata sempre un po’ l’alter ego di Sabrina Ferilli, tifosissima, invece, della Roma. Se, però, la Ferilli è riuscita a ritagliarsi anche ruoli cinematografici drammatici, la carriera di Anna Falchi si è sempre sviluppata sul filone comico. La ricordiamo in diversi “cinepanettoni”, tra cui “SPQR”, nel ruolo di Poppea (chissà perché…). Per lei, però, anche un ruolo in “Dellamorte Dellamore”, film liberamente ispirato al celebre fumetto Dylan Dog.

Inizia, come tante donne dello spettacolo, partecipando a Miss Italia nel 1989. La sua carriera si è sviluppata prevalentemente in televisione, con la conduzione di diversi programmi di successo. Immancabile il ruolo nel Festival di Sanremo come presenza femminile (siamo nel 1995). Attualmente conduce “I Fatti vostri”, storica trasmissione RAI della mattina.

Dal 1994 al 1996 è stata legata a Fiorello, mentre alla fine degli anni novanta è stata legata a Max Biaggi. Nel 2005 si è sposata all’Argentario con una cerimonia sontuosa di rilevanza nazionale con l’imprenditore e finanziere romano Stefano Ricucci, dal quale si è separata un anno dopo. Forse anche a causa del coinvolgimento dello stesso in alcune inchieste giudiziarie sui “furbetti del quartierino”. Dal 2008 al 2010 è stata legata all’imprenditore romagnolo Denny Montesi, con cui ha avuto una figlia. Dal 2011, ottenuto il divorzio da Ricucci, è fidanzata con Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia.

La paura di Anna Falchi

Oltre a essere amante del calcio, Anna Falchi ama molto anche i motori. Ma, riguardando alle sue relazioni del passato, non immaginerete mai quale possa essere una paura della nota conduttrice. Come abbiamo visto, una delle sue storie più importanti è stata quella con il grande pilota Max Biaggi.

Tuttavia, la conduttrice italo-finlandese non è mai stata attratta dalle moto. Anzi, in passato ha dichiarato di aver paura delle due ruote, nonostante ad esse sia legato un aneddoto molto divertente. Infatti, tutti abbiamo visto almeno una volta l’impennata di Biaggi a Brno nel 1998, che il pilota romano fece non solo per festeggiare la vittoria su Doohan, ma anche per la presenza della fidanzata a bordo pista.

Lei, però, continua a non amare particolarmente le moto.