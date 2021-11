Benedetta Mazzini: la figlia di Mina in campeggio | Il dettaglio dell’elicottero al posto della roulotte

In passato è stata anche vittima di un grave incidente automobilistico. Ma non ha mai perso la voglia di osare. Ora ci riprova

E’ riuscita a non farsi “schiacciare” da una eredità così grande. Benedetta Mazzini è riuscita a costruirsi una carriera autonomamente, senza rimanere nell’ombra della famosissima mamma. Infatti, è figlia della grande cantante Mina e del giornalista Virgilio Crocco.

Per la televisione conduce i programmi musicali Rock Cafè del 1991, Speciale Festivalbar nel 1992 e Hotel Babylon nel 1996. Il suo esordio cinematografico è nella commedia di Leonardo Pieraccioni Il ciclone (1996). Nel 1998, invece, recita in “Panni sporchi” di Mario Monicelli.

Per lei anche alcuni fidanzati famosi. Dal cantante spagnolo Enrique Bunbury, leader del gruppo rock Héroes del Silencio. Ed è stata sentimentalmente legata anche al rapper J-Ax, ex leader degli Articolo 31.

Una grande passione per i safari e per i viaggi in un certo senso estremi. Questi temi sono stati protagonisti anche di un suo programma, “Africa Benedetta”.

Il viaggio selvaggio

Ora, 50 anni appena compiuti, ci riprova. Nonostante un incidente d’auto avvenuto nella notte del 28 luglio 1993, Benedetta non ha mai perso la voglia di viaggiare e, per certi versi, di rischiare. Quell’incidente la costringerà a un anno e mezzo di ricovero ospedaliero e diverse operazioni chirurgiche al ginocchio destro.

Ma da uno dei suoi ultimi post, vediamo che la voglia di osare non è passata. “C’era una volta sul lago Turkana. Chopper + fly Camp = selvaggio e remoto” il messaggio di accompagnamento alle foto. Lo scenario è quello selvaggio dell’Africa. Il lago Turkana è un grande lago dell’Africa centro-orientale, situato nella Rift Valley, nel nord-ovest del Kenya.

Benedetta è appena arrivata, calatasi con un elicottero. La vediamo sorridente, sulla sabbia. Del resto, le avventure estreme non l’hanno mai spaventata. Anche se a dover essere proprio sinceri, l’idea del viaggio all’avventura, in un paradiso ecologico, stona un pochino con la possibilità di arrivare con l’elicottero personale.

Evviva il “radical chic”….