Diego Armando Maradona: finiscono all’asta tutti i suoi beni | Spunta anche la Bmw “illegale”

Diego Armando Maradona, uno dei calciatori più forti ed importanti della storia, dopo la sua morte continua ad attirare l’attenzione di tutti noi.

Diego Armando Maradona nato a Lanus, in provincia di Buenos Aires capitale dell’Argentina, il 30 Ottobre 1960, è uno dei calciatori più talentosi ed importanti della storia del calcio internazionale.

Il mito di Maradona

Nel corso della sua carriera ha ricoperto molti ruoli rilevanti come l’allenatore, il dirigente sportivo ed il capitano della sua squadra del cuore, il Napoli.

Soprannominato “El Pibe de Oro”, è stato campione del mondo con l’Argentina nel 1986. In nazionale ha partecipato a ben 4 Campionati Mondiali.

In 20 anni di carriera è passato per molte squadre come il Boca Juniors, il Napoli ed il Siviglia, accrescendo sempre di più la sua esperienza.

Nel 1986 durante i quarti di finale contro l’Inghilterra, ci furono 2 avvenimenti che scrissero la carriera del ragazzo d’oro, il primo è il famosissimo gol che segnò di mano prendendo il nome de “la mano de Dios”, mentre il secondo è una seconda rete dichiarata: il “gol del secolo”.

Il 4 Novembre 2020, però, la sua vita piena di successi trova un nuovo ostacolo, e viene sottoposto ad un operazione per rimuovere un ematoma subdurale, ovvero un versamento di sangue dovuto ad un trauma cranico.

Torna quindi nella sua casa a Tigre, in provincia di Buenos Aires, per una lunga riabilitazione. Il 25 Novembre viene a mancare a causa di un edema polmonare in seguito ad un’insufficienza cardiaca.

Le auto di Maradona

Dopo la sua morte parte della sua collezione di auto viene venduta all’asta. Ma non solo le auto, troviamo anche oggetti personali, vestiti e proprietà immobiliari. La vendita si svolgerà il prossimo 19 Dicembre 2021.

Parliamo delle auto: sono 3 quelle appartenute al calciatore argentino, tra cui una Hyundai Multispazio, una BMW 750i e una Bmw M4 un pò particolare.

Le due prime auto sono completamente originali e senza nessuna modifica apportata, mentre la M4 in stile polizia, è dotata di lampeggianti di colore blu e sirena della polizia.

Il sito di aste Adrian Mercado ha annunciato la vendita degli esemplari appartenuti al numero 10 argentino, con alcune anticipazioni delle auto in vendita.

E’ stato pubblicato un video sul loro canale Youtube dove presentano la BMW M4 esclusiva di Maradona.

Ora bisogna solo aspettare l’inizio dell’asta per aggiudicarsi uno dei 3 modelli di auto de El Pibe de Oro, dal prezzo ancora nascosto, vediamo chi sarà il nuovo fortunato proprietario.