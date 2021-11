Elisabetta Gregoraci distrutta dalla malattia che ha colpito un pezzo della sua vita: “Non può essere operata..”

La showgirl, sempre prorompente sui social, questa volta condivide con i suoi fan la preoccupazione per la salute di qualcuno a lei molto vicino. Un dramma che la sta devastando

Sono giorni di grande apprensione per Elisabetta Gregoraci. Un delicato intervento chirurgico sta mettendo in pericolo una delle cose a lei più care. La popolare showgirl ha condiviso la sofferenza e la preoccupazione con i propri tantissimi fan e followers.

Elisabetta Gregoraci a mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Alle spalle ha anche la partecipazione al “Grande Fratello VIP” e alcune interpretazioni cinematografiche e attualmente è sugli schermi alla conduzione della nuova edizione di “Scherzi a parte”, insieme a Enrico Papi. Ma è stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico.

In quel momento, infatti, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

La preoccupazione su Instagram

Sui social network – in particolare Instagram – Elisabetta Gregoraci è sempre molto seguita. Soprattutto dal pubblico maschile. Per la sua avvenenza, ovviamente. E sui social spesso fa vedere come il temo l’abbia solo migliorata. Questa volta, però, a essere in apprensione sono tutti. Donne comprese.

Sui social, infatti Elisabetta ha condiviso la preoccupazione per la piccola Diva. Amica inseparabile, con cui Elisabetta ha spesso posato sui social. Purtroppo Diva si è ammalata e anche l’intervento cui è stata sottoposta non sembra essere stato risolutivo. Anzi. La situazione potrebbe peggiorare.

Proprio in una foto postata su Instagram, Elisabetta ha condiviso il responso del veterinario su Diva. Sì perché la piccola è un bellissimo cagnolino a cui Elisabetta Gregoraci è molto affezionata. Sono giorni di grande apprensione. Speriamo per il meglio.