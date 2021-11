Memo Remigi: ottant’anni e non sentirli | L’unico problema oggi è la memoria

Memo Remigi, il cantante milanese, vera star di Ballando con le stelle, a ottant’anni sta vivendo una nuova giovinezza artistica e non solo. Ecco come.

Memo Remigi calca le scene da più di mezzo secolo essendo nato a Erba nel 1938.

La sua carriera è invidiabile. Compositore, conduttore radiofonico e televisivo, attore teatrale ha attraversato il mondo dello spettacolo in modo professionale ed elegante, senza mai essere sopra le righe, ma dimostrando anche una buona dose di ironia ed intelligenza.

La seconda giovinezza

In un momento della vita in cui la gran parte dei suoi coetanei va in pensione e vive di ricordi, Memo sta attraversando invece un periodo di grande popolarità che gli consente di essere apprezzato dalle generazioni più giovani.

Se quelli che hanno raggiunto gli “anta” lo ricordano per canzoni come Io ti darò di più e Innamorati a Milano o per un lontanissimo Fantastico 2 con Heather Parisi nel 1981.

Leggi anche -> “USA e Italia come la mafia”: accuse gravissime di Heather Parisi (VIDEO)

Dal 2018 è una presenza fissa a Propaganda Live, la trasmissione cult del venerdì sera di Diego Bianchi, alias Zoro, in cui dimostra di possedere una dose di autoironia sconosciuta ai più e producendosi in siparietti divertenti con gli altri protagonisti del programma.

In questa stagione televisiva è anche uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, dove balla dimostrandosi abilissimo ed anche perfettamente in forma, non tutti e non solo a ottant’anni sono capaci di lanciarsi a fare la ruota.

Leggi anche -> Milly Carlucci: quel tumore al seno che le ha cambiato per sempre il modo…

Non per nulla è uno dei preferiti di giudici e giuria. Purtroppo in questi giorni è stato in quarantena preventiva in quanto è apparso in un tracciamento per Covid.

I suoi amori

Memo è stato sposato per 55 anni con Lucia (per lei scrisse Innamorati a Milano) che è stata il suo grande amore e che, purtroppo è mancata in gennaio.

Quello che molti ignorano è che, per quattro anni, Memo ha avuto una storia con una giovanissima Barbara D’Urso. Lei aveva diciannove anni e lui 20 di più. La moglie lo buttò fuori di casa, divorziarono, salvo poi risposarsi (a Memo ravveduto…). Loro testimone di nozze fu il figlio Stefano.

Leggi anche -> Barbara D’Urso: sapete quanto guadagna con la tv del dolore? La cifra è imbarazzante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Comoshapira (@memo.remigi)

Molte le passioni di Remigi, tra le quali anche le due ruote. Nel suo garage, infatti, trova posto una Triumph Bonneville 865, una moto d’epoca di tutto rispetto usata da miti come Marlon Brando e Steve Mc Queen.

E il nostro italianissimo Memo fa la sua magnifica figura.