Piero Chiambretti: ha un’auto vecchissima ma ne fa fiero | Il motivo vi lascerà senza parole

Minuto e sorridente. Assai dotato di simpatia e intelligenza, Piero Chiambretti è ormai in televisione da diversi lustri. Quest’anno, infatti, ha compiuto 65 anni. E anche la sua auto non è più giovanissima. Ma il popolare conduttore non vuole affatto disfarsene. Scopriamo il perché. Vi diamo un indizio. C’entra il calcio…

Tifosissimo del Torino. Non manca di sottolinearlo spesso nell’attuale conduzione di “Tiki Taka”, la trasmissione sportiva e di intrattenimento delle reti Mediaset. Un palco divertente, in cui spesso prevale il divertimento a scapito delle argomentazioni di tipo calcistico.

“Tiki Taka” è solo l’ultima trasmissione di una carriera lunghissima iniziata alla fine degli anni ’70. Tra le sue trasmissioni più famose ricordiamo “Quo vadiz”, “Complimenti per la trasmissione”, “Telegiornale zero”, “Markette – Tutto fa brodo in tv”, “Chiambretti Night”, “Grand Hotel Chiambretti” e “CR4 – La Repubblica delle donne”.

Per lui anche tre partecipazioni al Festival di Sanremo. Iconica la sua discesa, appeso vestito da angioletto, anche a sfruttare la sua esigua altezza.

La beffa alla Juventus

Insomma, parliamo di un personaggio conosciutissimo nel mondo della televisione. Dotato di grande verve e sarcasmo. Negli ultimi mesi ha anche assunto posizioni dure contro i “no vax”, dato che la pandemia da Covid-19 gli ha portato via l’amata mamma Felicita, poetessa e autrice di canzoni.

Ma parlavamo dell’auto del conduttore. Come detto, Piero Chiambretti è un tifoso sfegatato del Torino, e per questo la sua auto è di colore granata. Difatti, parliamo dell’unica Fiat 500 fatta di questa colorazione, proprio per lui, che è stato testimonial dell’azienda di proprietà juventina.

Il video che vedete, però, ci svela anche il fatto che la sua 500 sia stata rimessa a nuovo da GT3 Auto Italia, impresa che si occupa di: wrapping, verniciatura, lucidatura, preparazione e noleggio di supercar. Ben visibile il simbolo dei granata, quello dello scudetto, che come ci tiene a ricordare Chiambretti è stato vinto più di una volta pure dalla sua squadra.

Non poteva che essere così, dunque: un personaggio intelligente come Chiambretti e il paradosso di guidare un’auto dell’azienda storicamente legata alla Juventus. Ma la beffa è servita con il colore granata.