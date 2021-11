Ricordate Marcello de “I fatti vostri?” Ecco come è diventato oggi: “Invecchiato senza diventare adulto”

Non ci saremmo aspettati tanta verve da un personaggio ultrasessantenne e sulla breccia da anni. Ma si sa, i “giovani” non temono nulla

Non è facile imporsi partendo dalla periferica e marginale Calabria. Eppure Marcello Cirillo ce l’ha fatta. Prima in coppia con Antonio Maiello. Poi come solista. Oggi ha più di 60 anni, ma ancora lo spirito di un ragazzino. Scopriamo perché.

La carriera di Marcello Cirillo

Il cantante è stato per anni un volto storico della trasmissione “I fatti vostri” in onda sulla Rai. Oggi ultra sessantenne lo ritroviamo sui social che si mostra invecchiato ma non ancora diventato adulto, come dice lui stesso.

Cantante, conduttore televisivo, attore teatrale e regista teatrale italiano. Marcello Cirillo ha una lunga carriera in tv alle spalle. Per anni componente del duo musicale Antonio & Marcello, formato nel 1976 a Roma con Antonio Maiello.

Nato a Caulonia, centro della Locride in provincia di Reggio Calabria. Con Antonio Maiello forma una coppia molto longeva e di grande successo. Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 i due hanno un grande successo nei piano bar di Roma. E’ Renzo Arbore a notarli e a portarli in televisione. Inizia lì il loro successo nazionale.

Sia in coppia, che da solista, Marcello Cirillo colpisce per la sua arte e per la sua simpatia. Negli anni si avvicina molto al conduttore Giancarlo Magalli e il periodo migliore è certamente quello delle trasmissioni mattutine sulle reti RAI: “Mezzogiorno in famiglia”, ma, soprattutto, “I fatti vostri”, dove è nella squadra con lo stesso Magalli, ma anche con la bella Adriana Volpe e l’astrologo Paolo Fox.

Ancora giovane

Nel corso degli ultimi anni, il sodalizio con Demo Morselli, storico direttore d’orchestra del “Maurizio Costanzo Show”. Anche Morselli è un volto noto della tv, che lo conosce non solo come trombettista, arrangiatore e compositore. Noto per il sodalizio con Costanzo, in realtà ha collaborato con decine di artisti di livello nazionale. Sarà lui stesso a insegnare a Jovanotti a suonare la tromba.

Proprio Demo Morselli è “taggato” nel post Instagram di Marcello Cirillo che vi proponiamo. “C’è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti!” scrive Cirillo citando Jacques Brel. Il cantautore si mostra in piena forma a bordo di un bolide.

Marcello Cirillo, oggi 63enne, è infatti in sella a una Rocket III. Motocicletta a tre cilindri prodotta dalla Triumph Motorcycles. Il suo motore di 2.294 cm³ al momento della presentazione è il più grande mai montato su una moto di serie.

Insomma, un mezzo molto potente. Perché i “giovani” non temono nulla.