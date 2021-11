Anna Tatangelo: dopo anni il retroscena inaspettato sulla rottura con Gigi D’Alessio

Un feeling deteriorato nel tempo. Ritmi caotici, lunghe lontananze per via del lavoro e i litigi sempre più frequenti. Anna Tatangelo racconta la fine della sua storia con Gigi D’Alessio.

Per anni sono stati una coppia tra le più famose della musica e della televisione. Erano inseparabili. E sembrava potessero rimanere in eterno insieme. Ma, alla fine, hanno detto basta. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio da anni, ormai, non stanno più insieme. E ora emergono anche alcuni dettagli inediti sulla rottura.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Famosissimi entrambi. Per lei il successo arriva nel 2002 con la vittoria di Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili”. Ha realizzato più di 100 canzoni e venduto oltre un milione e mezzo di dischi. Numerosi i dischi di platino e i dischi d’oro. Ha vinto un Venice Music Award e un Wind Music Award.

Gigi D’Alessio, invece, nella sua carriera ha venduto ben 26 milioni di dischi. Un successo nato negli anni ’90, prima come direttore d’orchestra, poi come cantante. Inizialmente in lingua vernacolare napoletana. Ma poi a livello nazionale. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo “Non dirgli mai”, ma anche “Miele”, “Mon amour”.

I motivi della rottura

Nel dicembre del 2006 è stata resa nota la relazione tra i due, iniziata nel febbraio 2005 e interrotta nel 2017. I due hanno un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. Nel settembre 2018 la coppia torna insieme, ma il 3 marzo 2020, attraverso il suo profilo Instagram, D’Alessio annuncia la fine della loro relazione. Una lunga e travagliata storia d’amore in cui i due hanno anche duettato insieme sul palco.

Gigi D’Alessio è ora legato a Ester Esposito, mentre Anna Tatangelo a Livio Cori. Non si sono mai conosciuti fino in fondo i motivi della rottura di una coppia che sembrava inseparabile e indistruttibile. Ma qualcosa affiora proprio dalle parole di Anna Tatangelo. La cantante ha dichiarato a Vanity Fair che ormai tra i due non c’erano più le energie positive di un tempo.

Un feeling deteriorato nel tempo. Nessun amante. Ma semplicemente ritmi caotici, lunghe lontananze per via del lavoro e i litigi. Rapporti sempre più tesi. I due andavano a letto senza dirsi una parola. Senza nemmeno darsi la buonanotte, ha dichiarato Anna Tatangelo.

In quel modo, effettivamente, non si poteva più andare avanti.