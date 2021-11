Eleonora Daniele: la morte del fratello, un dolore che fa fatica a superare

Tra tutte le concorrenti del Grande Fratello è stata certamente una delle persone che è riuscita a costruirsi una professionalità di maggiore livello

Una sofferenza così è difficile da raccontare. E quasi impossibile da comprendere. La protagonista di tutto ciò è la nota conduttrice Eleonora Daniele. Nel suo passato un grandissimo dolore, da cui è riuscita a risalire. Ma che porta sempre nel proprio cuore.

Tra tutte le concorrenti del Grande Fratello è stata certamente una delle persone che è riuscita a costruirsi una professionalità di maggiore livello. Quando partecipa alla seconda edizione del reality trasmesso sulle reti Mediaset, Eleonora lavora in banca. Viene eliminata nel corso della decima puntata. Ma per lei la carriera in tv inizia e prosegue comunque.

In tutt’altra veste, dato che oggi Eleonora Daniele è un volto familiare per gli italiani. Se, infatti, nei primi anni di carriera si dedica un po’ al cinema e un po’ alle fiction, ma, in generale, all’intrattenimento, il resto della carriera ha un’altra ispirazione. Dal 2016, infatti, Eleonora Daniele è giornalista professionista e il suo lavoro ha virato sempre di più verso l’informazione.

Conduce infatti “Unomattina”, “Linea Verde”, “Storie vere”, “Estate in diretta” e “Storie italiane”. Sposatasi dopo sedici anni di fidanzamento, ha una bimba nata nel 2020. Certamente una delle sue più grandi gioie.

L’immenso dolore

Ma c’è anche tanta, tantissima, sofferenza nella vita di Eleonora Daniele. Questo dolore è legato alla figura di Luigi. Il fratello maggiore di Eleonora, adorato dalla conduttrice. I due hanno trascorso gli anni della giovinezza insieme. Fianco a fianco.

Ma purtroppo Luigi è venuto a mancare a soli 44 anni, nel 2015. Affetto da autismo, Luigi non ha mai parlato nella sua vita. Ma sicuramente ha lasciato tanto a chi lo amava. Non solo Eleonora, quindi, ma anche i suoi genitori. E questo nonostante le crisi, anche violente, che caratterizzano purtroppo chi è affetto da autismo.

Eleonora ricorda con grande commozione, soprattutto gli anni adolescenziali. Era lei, infatti, la sorella a trascorrere maggiore tempo con Luigi. Ha anche messo nero su bianco le sue emozioni con un libro, dal titolo “Quando ti guardo negli occhi – Storia di Luigi, mio fratello”.