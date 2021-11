Si prospetta un pessimo Natale per gli italiani: arriva la stangata da 1.000 euro a famiglia

I dati che provengono dall’Istat sono impietosi. E per gli italiani potrebbe essere un Natale non così sereno. Arriva la stangata praticamente su tutto..

Non basta la pandemia da Covid-19, che continua a mordere. Per gli italiani arriva un’altra brutta notizia. Che, questa volta, potrebbe avere gravi conseguenze, non sulla libertà, ma sul portafogli. Una bruttissima notizia, nell’avvicinarsi delle festività natalizie.

L’inflazione accelera in Italia per il quarto mese consecutivo. Secondo quanto rilevato dall’Istat, a ottobre l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,7% su base mensile e del 3% annuo. Una crescita del genere non si registrava da settembre 2012. E’ in larga parte dovuta ai prezzi dei beni energetici. Accelerano, ma in misura minore, anche i prezzi dei servizi relativi ai trasporti.

In particolare, l’inflazione si è portata da una variazione negativa registrata a dicembre 2020 a una crescita di un’ampiezza che non si registrava da settembre 2012. In quel mese fu pari a +3,2%.

I beni energetici contribuiscono per più di due punti percentuali all’inflazione. Si spiega così buona parte dell’accelerazione del mese di settembre. L’inflazione acquisita per il 2021 è pari a +1,8% per l’indice generale e a +0,8% per la componente di fondo.

Cosa accadrà alle famiglie italiane

Con inflazione, in economia, si indica l‘aumento prolungato del livello medio generale dei prezzi di beni e servizi in un determinato periodo di tempo, che genera una diminuzione del potere d’acquisto della moneta.

Pesano tanto, tantissimo, i costi delle bollette di luce e gas e dei carburanti, che nelle stazioni di servizio balzano ad un +30% rispetto al 2020.

Peraltro, oltre ai beni energetici, crescono i prezzi degli alimentari non lavorati (+0,7%). Aumentano su base annua i prezzi specifici dei beni. Da +3,6% passano a +4,2%, mentre la crescita di quelli dei servizi rimane stabile al +1,3%. Sale inoltre il costo dei beni alimentari, ma anche di quelli per la cura della persona e della casa (da +0.9% a +1,0%). Infine, aumentano anche i prodotti ad alta frequenza di acquisto (da +2.6% a +3,1%).

La situazione viene denunciata, soprattutto, dal Codacons, che ha anche quantificato in euro, denaro sonante, la stangata che potrebbe colpire le famiglie italiane. Si parla di ben 922 euro per nucleo familiare. Insomma, prepariamoci a un pessimo Natale, da questo punto di vista.