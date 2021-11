Vanessa Incontrada: il dramma di una gioia diventata un incubo in pochi giorni

Vanessa Incontrada, una delle conduttrici italiane più acclamate di sempre, pubblica sul suo profilo Instagram un post dove spiega l’enorme disperazione di una gioia trasformatasi nel peggiore degli incubi. Ecco cosa è successo.

Vanessa Incontrada nata a Barcellona, in Spagna, il 24 Novembre 1978, è un’attrice, showgirl e conduttrice televisiva, nonché modella spagnola naturalizzata italiana.

La sua carriera

Figlia di Filippo Incontrada, di origini napoletane, e Alicia Soler Noguera di origini spagnole, trascorre la sua infanzia tra Barcellona e Follonica assieme alla sorella più piccola Alice.

A 17 anni inizia la carriera di modella, portando avanti questa passione fino al 1996 quando si trasferisce a Milano per alzare il livello della sua professione.

Nel 1998 da inizio alla carriera da conduttrice, esordendo nel programma musicale “Super” in onda su Italia 1. Ottenne così lo slancio decisivo alla sua carriera entrando a far parte del cast di programmi come “Subbuglio” e “Millennium”.

Conduce nel 2001. affiancando Pippo Baudo, “Sanremo Giovani”, per poi approdare nel mondo della Radio, su Hit Channel e successivamente su RTL 102.5.

Dopo una lunga carriera di conduzione televisiva e radiofonica, nel 2004 arriva sul palco di Zelig insieme a Claudio Bisio. Indiscussa protagonista fino al 2010.

Continua così la sua ascesa partecipando alla conduzione dei “Wind Music Awards” insieme a Carlo Conti, e come ospite d’onore a “Italian’s Got Talent”.

L’addio di Vanessa Incontrada

Dal 27 Settembre a 2 Novembre 2021 ha condotto insieme ad Alessandro Siani, alcune puntate del programma “Striscia la Notizia”.

Occasione arrivata in uno dei periodi più bui per la conduttrice, dandole la speranza di ritrovare uno spiraglio di luce nella sua vita.

Purtroppo la sua nuova esperienza televisiva l’ha messa in una situazione sgradevole anche per le decisioni che sono state prese durante la conduzione del TG satirico.

Dopo aver consegnato senza motivo il tapiro ad Ambra Angiolini, viene insultata e criticata su tutti i social, anche dopo la chiamata di chiarimento a fine puntata.

In uno dei suoi ultimi post la conduttrice annuncia il ritiro dalla trasmissione di Canale 5, descrivendo l’accaduto come una nuova avventura appena terminata, ed il camerino come l’inizio di tutto, lasciando un piccolo messaggio: “E’ stato bello”.

Costretta quindi ad abbandonare la conduzione del programma satirico di Antonio Ricci, si potrà rilanciare nell’inedita edizione di Zelig affiancata nuovamente da Claudio Bisio, e nella commedia teatrale “Scusa ti posso chiamare ?”.

In sostanza la bella avventura che aveva appena iniziato a vivere Vanessa Incontrada, in poche settimane, o meglio giorni, si è tramutata in un fallimento epico per non chiamarlo incubo…