Vladimir Luxuria: sapete chi è il fidanzato? Lo avete visto in tv da Maria De Filippi

Dopo aver pensato di dover archiviare l’argomento sentimentale, ecco che Vladimir Luxuria ha trovato l’amore. Scopriamo di chi è il personaggio misterioso.

Vladimir Luxuria non ha avuto una vita facile, essere un adolescente gay, negli anni Ottanta a Foggia, non era semplice.

La sua evoluzione

E non era semplice per un bambino di una tradizionale famiglia pugliese, invidiare i vestiti della sorella.

Vladimiro (il suo vero nome è Vladimiro Guadagno) già a sedici anni aveva capito che il suo corpo maschile lo teneva prigioniero, ma non ha avuto subito il coraggio di confessarlo alla sua famiglia.

Leggi anche -> Disabile, nera e transgender: Aaron Rose Philip sfila in passerella per Moschino | Ecco…

Per vivere la sua vita era costretto ad uscire di casa in abiti maschili per poi cambiarsi dove poteva.

È stato deriso e bullizzato, ma non si è mai arreso. È stato additato, preso in giro e picchiato, ha visto amici morire prima di arrivare ad essere quella che è oggi: una donna transgender, ex parlamentare, attivista dei diritti LGBT, una persona di successo, in poche parole.

Leggi anche -> Lo chef Marco Bianchi: “Sono gay, l’ho detto a mia moglie e mia figlia”

La lunga strada verso l’amore

L’ unica cosa che le è mancata è stato l’amore, quello vero. Il sesso è un’altra cosa. Ha anche dichiarato di essersi prostituita in passato, più per senso di rivalsa che per soldi.

Parlando di amore ha dichiarato di averlo solo sognato tramite le canzoni o i film, sublimandolo con l’impegno civile.

Questo sentimento a cui pareva aver rinunciato sembra aver bussato alla sua porta. Una persona avrebbe fatto breccia nel suo cuore.

Si tratta di un ex ballerino di Amici, Gennaro Siciliano, di lui Vladimir dice che è “attento e carino e, da buon calabrese, molto passionale”.

Leggi anche -> Ricordate Steve Lachance? Il “maestro” di “Amici” è diventato irriconoscibile a 60 anni –…

Pare che tra i due ci siano state alcune affettuosità. Vladimir e Gennaro si sono conosciuti sulla Costiera Amalfitana, a Minori, nel corso della manifestazione “Letto a una piazza” durante la quale Luxuria è stata intervistata da Gigi Marzullo.

Per il momento non si sa molto altro della relazione tra i due, si aspettano sviluppi.