Come comprare una villa di lusso con una singola banconota da 500 euro | Incredibile ma vero

Il 4 maggio 2016 il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di sospendere la circolazione della banconota da 500 euro, ma se avete questa potete comprare una villa intera.

Preziosa, senza dubbio. La più preziosa. E, forse, non tutti l’hanno tenuta tra le mani. Parliamo della banconota da 500 euro. Beh, sicuramente, c’è chi farebbe carte false per avere questa. Ma non serve, si può sempre acquistare su Ebay.

La banconota da 500 euro

Uno dei sette tagli di banconota in euro. La più preziosa. È utilizzata a partire dall’introduzione dell’euro nel 2002 e ad oggi è in circolazione in 25 paesi: 23 appartenenti all’eurozona (19 membri e 4 microstati convenzionati all’uso dell’euro) che utilizzano l’euro come moneta unica e 2 che utilizzano l’euro in maniera unilaterale (Montenegro e Kosovo).

Il 4 maggio 2016 il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di sospendere la circolazione della banconota da 500 euro (che già non veniva stampata dal 2014), che è stata interrotta il 27 gennaio 2019 (il 26 aprile dello stesso anno in Germania e Austria).

Questa in vendita su Ebay, però, è una vera rarità. E anche per questo vale una fortuna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sapevate che una singola moneta può raggiungere un valore inestimabile?

La banconota in vendita

Si tratta di una banconota da 500 euro con filo parzialmente Mancante e un errore di stampa concernente la firma di Wim Duisenberg, primo presidente della Banca centrale europea.

Serie S del 2002 prima serie in Italia. Circolata, in possesso del venditore dal 2003.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pensate che 2 centesimi non valgano nulla? Questa moneta ha il valore di una macchina di lusso

Questa banconota non è mai stata messa in vendita, è stata richiesta più volte da collezionisti i quali hanno offerto cifre che sfioravano i 600mila euro. Non è stata alterata in nessun modo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La moneta con errori di conio più costosa di sempre | Cercatela tra le vostre

La banconota ha valore anche senza errore perché sono state le prime ad essere stampate ed erano oggettivamente diverse da quelle che sono circolate negli anni a venire. Su Ebay, la banconota da 500 euro è in vendita a 400mila euro.