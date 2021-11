Heather Parisi, la rivelazione sconvolgente sui figli: non la frequentano da 6 anni…

Heather Parisi lascia tutti a bocca aperta. La dichiarazione sui figli è sconvolgente: ecco cosa non vedono da anni…

Heather Elizabeth Parisi, nata a Los Angeles, il 27 gennaio 1960, è una delle modelle, attrici e ballerine statunitensi, naturalizzata italiana, più amate di sempre.

Potrebbe interessarti>>>Heather Parisi: “Vivo a Hong Kong, ma non sono scappata dall’Italia”

Chi è Heather Parisi

Nata in uno degli ospedali più prestigiosi della città statunitense, i genitori si separano quando la piccola Heather aveva appena 1 anno. La ballerina ha rivisto il padre naturale solo all’età di 28 anni.

La sua infanzia, quindi, non è stata proprio semplice, crescendo a Sacramento assieme alla sorella minore Tiffany, nata da una seconda unione della madre.

All’ età di 13 anni si trasferisce a San Francisco, per poi spostarsi a New York e studiare all’American Ballet Theatre, da cui riceve ben 2 borse di studio.

A 18 anni mentre si trovava in Italia per le vacanze, attira l’attenzione del ballerino e coreografo Franco Miseria, che la presenta poco dopo a Pippo Baudo.

Il suo primo ed unico provino non fu una normale performance, in quanto improvvisò un balletto su un tavolo di un dirigente della Rai.

Inizia così la sua avventura nei programmi Rai, che la porteranno alla fama ed alla visibilità che ha oggi.

Lavora al fianco di Beppe Grillo e Loretta Goggi nella prima edizione del programma tv “Fantastico”, per poi arrivare a collaborare con Tina Turner, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

E’ stata sposata con Giorgio Manenti dal quale ha avuto la sua prima figlia, successivamente ha avuto una relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, con cui ha avuto Jacqueline Di Giacomo. Ad oggi è accompagnata da Umberto Maria Anzolin, con cui ha avuto i suoi due ultimi figli, Elizabeth e Dylan.

Potrebbe interessarti>>>Affari di famiglia: Jacqueline Di Giacomo attacca Heather Parisi | Guerra a colpi di social

La rivelazione shock

Heather Parisi in un post sul suo profilo Instagram lascia una delle dichiarazioni più sconcertanti del web.

“La malnutrizione sociale dei bambini…”, inizia così la dichiarazione che scatenerà la folla del web, e continua: “l’abuso di quell’orribile e inutile strumento di oppressione che si chiama mascherina”.

Questa sua dichiarazione ha lasciato senza parole i suoi followers, che sotto il suo post la attaccano per quello che ha scritto, ma c’è anche chi la pensa come l’ex ballerina.

Potrebbe interessarti>>>Heather Parisi: nati i gemellini

Ma non tutti la pensano come la commentatrice di sopra, e molti si espongono per dargli la loro approvazione sul fatto.

Però c’è un’altra importante dichiarazione che riguarda i figli di Heather Parisi.

I suoi figli non la vedono da 6 anni… Ma di che cosa stiamo parlando ?

Non vedono la scuola da 6 anni, infatti abituati a fare Homeschooling, gestiscono la loro vita sociale con più tranquillità ed al di fuori dei pensieri scolastici.

La dichiarazione sul social

“La “malnutrizione sociale” dei bambini…

I bambini hanno dovuto adattarsi alla nuova realtà e per tutti gli ultimi 18 mesi gli abbiamo chiesto di comportarsi come adulti.

Ma questo non va bene.

Ci sono molti studi che dimostrano come i bambini siano diventati più nervosi e con più disturbi dell’umore.

Eccesso di cibo, mancanza di esercizio, mancanza di socialità, mancanza di contatto fisico, l’abuso di quell’orribile e inutile strumento di oppressione che si chiama mascherina 😷

Elizabeth e Dylan sono abituati a NON frequentare la scuola perché fanno Homeschooling (da 6 anni), quindi è stato più facile per loro, dal momento che socializzano costantemente quando i loro amici non sono a scuola e organizzano “Sleepover” con amici ogni WEEKEND !!! 🤪

Ma ho pensato che ci fosse bisogno di osare qualcosa in più … per distrarli, per farli sentire un po’ ribelli che poi è il modo in cui ciascuno di noi afferma la propria personalità.

E qual è stato il loro “osare”?

Tingersi di nuovo i capelli 😅

Per la mia generazione osare era scambiarsi un po’ di sangue per diventare Blood Sisters o Brothers con il migliore amico\a.

L’ho fatto anche io. Mi sono tagliata un dito e l’ho lasciato sgocciolare assieme a quello della mia amica e poi, insieme mescolato il nostro sangue, lo abbiamo bevuto per diventare Blood Sisters ❤

Orrore !!!

Immaginatevi farlo oggi, quando non solo la stretta di mano è stata bandita in tutto il mondo, ma anche il bacio e l’abbraccio ai nostri cari. 😥

Oh, come sono cambiate le vite dei bambini …”

Potrebbe interessarti>>>Heather Parisi felicissima con i suoi gemellini

Questa la dichiarazione che ha scatenato i commenti di tutti i suoi 270mila followers, alcuni pro ed altri contro le sue personali idee.