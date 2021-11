Alberto Angela “sconvolge” il mondo della scienza | L’enorme dispiacere dato a papà Piero

Una vicenda incredibile. Ma anche un insegnamento per tutti. Mai arrendersi dopo qualche fallimento.

Intellettuale e figlio d’arte. E, per di più, amato dalle donne. Eppure in passato Alberto Angela ha anche dato una brutta delusione al papà Piero Angela. Leggete un po’ la storia che vi raccontiamo.

Piero e Alberto Angela

Non ha bisogno di presentazioni, Piero Angela. Il più famoso divulgatore scientifico della televisione italiana. Il suo programma, “Quark”, è stato visto, almeno una volta, da qualsiasi italiano. E ha avuto il merito di rendere fruibile la cultura a un pubblico molto più vasto rispetto a quello degli addetti ai lavori. Giornalista 93enne, un punto di riferimento della cultura italiana.

Il figlio Alberto, che è nato e cresciuto a Parigi, ha seguito le orme del padre. Specializzandosi in paleontologia, branca delle scienze naturali che studia gli esseri viventi vissuti nel passato geologico e i loro ambienti di vita sulla Terra. Anche lui si è dedicato, fin da giovane, alla divulgazione scientifica in televisione. Dal 1997 conduce infatti “Passaggio a Nord Ovest” e dal 2000 “Ulisse – il piacere della scoperta”.

La delusione

Insomma, papà Piero non può non essere fiero del figlio. Che sta proseguendo a percorrere le sue orme, portando la cultura nelle case degli italiani. Eppure, in un lontano passato, Alberto Angela ha dato un grosso dispiacere al papà Piero. Proprio con riferimento al percorso di studi. L’ambito, forse, più importante a casa Angela.

Alberto, infatti, è stato addirittura bocciato in quinta elementare. Un fatto più unico che raro. E’ stato lo stesso papà Piero a dichiararlo nel corso di un’intervista. Eppure, Piero Angela ha sostenuto che quella bocciatura sia stata assolutamente meritata. Quell’incidente di percorso ha dato molto fastidio ad Alberto Angela. Ma, certamente, ha innescato una reazione positiva. Portandolo ad essere ora un nuovo punto di riferimento culturale.

Un insegnamento per tutti. Mai arrendersi dopo qualche fallimento.