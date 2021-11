Alfonso Signorini: la sua casa è da sogno | Curata nei dettagli ha anche la palestra

La casa di Alfonso Signorini è un rifugio molto accogliente. Di quelli che fa venire voglia di non mettere mai il naso fuori dal portone. Guardate quant’è bella…

Negli ultimi giorni è finito nella bufera per la sua frase di contrarierà sull’aborto. Una posizione che riporta l’Italia indietro di 40 anni. Poco male, anche se questa dovesse costargli caro, Alfonso Signorini avrebbe una casa pazzesca dove potersi riposare.

La carriera di Alfonso Signorini

La frase giudicata da molti infelice è stata pronunciata nel corso del “Grande Fratello VIP”. L’edizione in onda sulle reti Mediaset, infatti, presentata dal noto giornalista, che ha costruito la sua carriera nel mondo della moda e della cronaca scandalistica. E’, infatti, direttore di “Chi”.

Eppure il suo percorso professionale nasce in un mondo lontanissimo da quello della televisione. Signorini, infatti, è laureato in Lettere Classiche e per anni ha insegnato materie umanistiche nei licei di Milano. Poi abbandona la cattedra e inizia la carriera giornalistica. Proprio nell’ambito del gossip.

Lavora per importanti testate. E molte di queste le dirige pure. Non solo “Chi”, ma, in passato, anche “Tv Sorrisi e canzoni”. Negli anni diventa opinionista di diverse trasmissioni televisive. Spaziando dai suoi temi cari, ma anche su vicende più inerenti la politica e la cronaca.

La casa da sogno

Dichiaratamente gay, Signorini è il compagno del politico ed imprenditore Paolo Galimberti, vice Presidente Tesoriere di Forza Italia in Lombardia. E, sicuramente, la casa di Alfonso Signorini è un rifugio molto accogliente. Di quelli che fa venire voglia di non mettere mai il naso fuori dal portone.

E’ lo stesso conduttore e opinionista a mostrarci, tramite il proprio profilo Instagram, la sua abitazione di grande pregio. Sculture, quadri e oggetti d’arte. Ma anche una palestra molto attrezzata e fornita, dove il conduttore si tiene in forma. Effettivamente, in tv lo vediamo come un figurino, ma non avremmo immaginato una passione così intensa per l’attività fisica. E, invece, notiamo due camere destinate alla palestra con cyclette, tapis roulant e anche una spalliera svedese.

Ma, per uno che ha sempre fatto dello stile il proprio marchio, non potevano mancare opere d’arte e l’elegante parquet sul pavimento. Quadri che raffigurano Maria Callas e anche un pianoforte. Insomma, una casa di grande lusso per un’icona di stile. Lasciando perdere la recente caduta, non solo di stile.