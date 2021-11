Altro che Picasso, guardate quanto costa il quadro di Zio Paperone | Non crederete ai vostri occhi

Personaggio molto amato dei fumetti e dei cartoni della Disney. Ma qui servirebbe un altro Paperon de’ Paperoni per acquistare il quadro..

Paperon de’ Paperoni, noto anche come Paperone o zio Paperone è un personaggio dei fumetti e dei cartoni animati della Disney, ideato da Carl Barks nel 1947. Famosissimo. Ma potevate mai immaginare il valore di questo quadro che abbiamo trovato in vendita su Ebay?

Zio Paperone

È uno dei personaggi Disney più amati e di maggior successo al mondo, nonostante il suo carattere avaro. È apparso come protagonista o comprimario in migliaia di storie a fumetti realizzate in vari paesi del mondo e in decine di cartoni animati. La rivista Forbes lo pone nelle sue periodiche classifiche tra i personaggi di fantasia più ricchi del mondo, attribuendogli un patrimonio che tocca i 44 miliardi di dollari.

Imprenditore, finanziere, manager, magnate e banchiere, dotato di uno spiccato senso per gli affari, è definito “il papero più ricco del mondo”. E serve tanta ricchezza anche per acquistare questo quadro che vi proponiamo è che è in vendita su Ebay.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Paolo Bonolis è il Paperon de Paperoni della tv | Sapete quanto guadagna?

Il quadro in vendita

Comprato ad un’asta. L’articolo è come nuovo, realizzato tra il 2000 e il 2019. La scheda su Ebay dice: “Venduto a prezzo più alto in modo che vada al giusto acquirente”. La cosa interessante è che, secondo quanto riferito, l’acquisto sosterrà una famiglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> I 100 Paperoni più ricchi del mondo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ecco i paradisi fiscali in cui vivono i Paperoni

E, in effetti, il quadro è costosissimo. In vendita su Ebay a un milione di dollari. L’equivalente è 883.587,36 euro.