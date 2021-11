Anna Maria Barbera pronta a ripartire| Il retroscena drammatico che l’aveva allontanata dallo spettacolo

Dietro quella simpatia esuberante, Anna Maria Barbera cela tantissimo dolore. Dopo anni di assenza oggi è pronta a ritornare in tv.

Qualche settimana fa ci auguravamo di rivederla presto in televisione. Ebbene, finalmente possiamo sorridere. Ma, soprattutto, può ritornare a sorridere anche la simpaticissima Anna Maria Barbera. Dopo il grande successo dei primi anni 2000, infatti, la nota “Sconsolata” era scomparsa dagli schermi televisivi. Ricostruiamo cosa è successo e cosa accadrà.

La carriera di Anna Maria Barbera, “Sconsolata”

Anna Maria Barbera nasce il 15 gennaio del 1962 a Torino. Si diploma, però, a Firenze presso la Bottega Teatrale di Vittorio Gassman. Finiti gli studi, torna nella sua terra d’origine, e debutta al Teatro Piccolo Regio con uno spettacolo scritto ed interpretato da lei. In quegli anni ha una relazione con un noto architetto da cui nasce Charlotte. Dopo essersi diplomata presso la Bottega Teatrale di Vittorio Gassman inizia il suo percorso con molteplici spettacoli teatrali scritti e interpretati da lei.

Nel 2000, riesce a raggiungere Milano con “Provaci ancora Man”. Grazie a questo viene subito notata dagli autori del programma “Zelig Circus”. Inizia a prendere parte, così, al programma come comica riscuotendo subito un gran successo. Il personaggio che interpreta è Sconsolata, detta Sconsy, una donna del Sud emigrata al Nord, dalla stravagante dialettica (un mix tra dialetto del sud e parole modernissime) che ha problemi con gli ometti.

Il 2003 è un anno ricco di soddisfazioni. Prima prende parte ad una vera e propria commedia, grazie a Leonardo Pieraccioni, dal titolo “Il Paradiso all’improvviso”. Poi assume anche il ruolo di conduttrice, insieme a Teo Teocoli, in “Scherzi a parte”. L’anno successivo invece è nel cinepanettone di Neri Parenti, accanto agli immancabili Christian De Sica e Massimo Boldi.

La sparizione e il ritorno

La carriera di Anna Maria Barbera – Sconsolata sembra ormai avviatissima. Eppure, da circa un decennio, non la vediamo più sugli schermi. Dal 2011, infatti, la sua presenza è stata sempre più diradata nel tempo. Fino a scomparire, di fatto.

Per un motivo molto serio. La stessa attrice e comica non ha trattenuto la commozione in una intervista concessa a Mara Venier in “Domenica In”. All’insistenza delle domande, Anna Maria Barbera ha risposto così: “Ho affrontato un periodo difficile”.

La causa dell’improvviso addio alla televisione, infatti, è dovuto alla morte della madre, cui Anna Maria Barbera era molto legata. La accudiva e gioiva del fatto che la guardasse in televisione. Poi la scomparsa e il dolore immenso. Troppo forte per andare avanti. Anche perché arrivava dopo altra sofferenza. Quando infatti rimase incinta del suo compagno, questi voleva che Anna Maria abortisse. Lei, però, tenacemente, ha voluto la piccola Charlotte. E per poterla crescere, ha dovuto lasciare il compagno.

Insomma, dietro quella simpatia esuberante, Anna Maria Barbera cela tantissimo dolore. Dopo anni di assenza dalla televisione, a causa di tanta sofferenza, oggi è pronta a ritornare in tv nel programma da cui tutto è partito. Anna Maria Barbera oggi è nel cast di Zelig 2021.