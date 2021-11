Giorgio Mastrota: dalle stelle alle stalle, ecco come vive oggi l’ex re delle televendite

Giorgio Mastrota, ex marito della ex famosa Natalia Estrada è il re assoluto delle televendite. Qualcun altro al suo posto rosicherebbe, lui invece…

Giorgio Mastrota, il re incontrastato delle televendite, nasce a Milano nel 1964 da famiglia di origine calabrese.

Il trampolino di lancio per il giovane laureato di scienze politiche è il concorso per “Il più bello d’Italia” nel 1988 dove strappa il titolo di Uomo Ideale.

La carriera televisiva

Da lì comincia la sua collaborazione con vari circuiti televisivi dell’epoca da Italia 7 a Odeon TV, esordendo a fianco del mai dimenticato Gianfranco Funari.

Mentre lavora per Telecinco conosce Natalia Estrada che poi sposerà e dalla quale ha una figlia, Natalia jr. Non molti sanno che Mastrota ha anche recitato nella telenovela Manuela con Grecia Colmenares e Jorge Martínez.

Negli anni però si è specializzato nella conduzione di varie televendite, attirando su di sè commenti ed atteggiamenti ironici, se non addirittura sarcastici, nei confronti dei quali Giorgio ha mostrato un atteggiamento da gran signore.

Il gruppo metal/demenziale Nanowar of Steel ha scritto il brano Giorgio Mastrota (The Keeper of Inox Steel) e proprio Mastrota si esibisce con loro Lucca Comics & Games.

Di tanto in tanto fa anche qualche incursione a Propaganda Live, il programma cult di Diego Bianchi, in cui fa la parodia di sé stesso.

Giorgio Mastrota oggi

Ma la scelta di Mastrota di dedicarsi alla semplice pubblicità è stata obbligata?

Nel corso di un’intervista televisiva a ‘Storie Italiane’, il programma di Eleonora Daniele, Giorgio si dice felice della popolarità conquistata e di dedicare tutto il tempo che gli resta alla sua famiglia.

Mastrota da tempo non vive più a Milano, ma a Bormio, in Valtellina, una splendida località nel Parco Naturale dello Stelvio.

Sulla possibilità di condurre un programma tutto suo, Giorgio non pare particolarmente entusiasta ed interessato, dovrebbe cambiare stile di vita, lasciare le montagne dove vive felice con la sua famiglia.

Ha, oltre a Natalia e Federico avuto con Carolina Borbosa, due bimbi piccoli Matilde e Leonardo di 8 e 3 anni avuti con Floribeth Gutierrez, sciatrice di professione.

I due avrebbero dovuto sposarsi l’anno scorso, ma tutto è saltato a causa della pandemia. Di Flo, Giorgio parla come della donna della sua vita, arrivata in età matura, ma forse proprio per questo così decisiva.

Mastrota è anche nonno, Natalia infatti gli ha dato due nipotini: Marlo e Sasha.

La sua è stata una scelta ponderata, ha privilegiato nella sua vita l’aspetto degli affetti rispetto al lavoro.

E di questa decisione non si è mai pentito.