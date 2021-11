“Col cancro ho perso l’udito”: il racconto choc che ha sconvolto Uomini e Donne

Uno dei volti noti del trono Over di Uomini e Donne ha raccontato il dramma che ha dovuto vivere a causa del cancro.

Uomini e Donne è uno dei programmi che allieta e tiene compagni agli italiani in quasi tutti i pomeriggi nel corso dell’anno. Tra storie d’amore, litigi e ironie negli studi Mediaset Maria De Filippi cerca di far nascere nuove coppie. E col trono “Over” la platea del pubblico si è arricchita ulteriormente. Ed è proprio da lì che arriva una storia drammatica che ha sconvolto l’intera platea di Uomini e Donne. A raccontarla, al magazine ufficiale del programma, è Isabella Ricci, uno dei volti noti della trasmissione spesso al centro delle polemiche.

La dama dai capelli argentei ha infatti raccontato di aver attraversato un momento difficilissimo della sua vita a causa di un tumore. Malattia che adesso sarebbe superata, ma le avrebbe lasciato danni permanenti al suo fisico. La Ricci ha affrontato la situazione con grande forza d’animo e adesso, dopo la sua rivelazione, il pubblico probabilmente la guarderà con occhi diversi.

Isabella Ricci e il tumore: la rivelazione che ha sconvolto Uomini e Donne

Nell’intervista al magazine di Uomini e Donne, Isabella Ricci ha raccontato il tumore rivelando di aver subito danni permanenti all’udito a causa della malattia: “Ho avuto un tumore a cui è seguita una chemio, una radio e un’incessante cura di antibiotici che ha danneggiato l’udito. Oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale”. E proprio per questo dramma vissuto, la dama si è detta consapevole di essere considerata come un modello da tante persone al di fuori della trasmissione e di provare grandissima gioia nel sentire l’affetto dei suoi fan.

Isabella Ricci non però mai perso il suo spirito combattivo e nell’intervista ha lanciato anche una frecciatina a Gianni Sperti, tra gli opinionisti di Uomini e Donne: “Non sono in linea con quello che penso: prima parlava totalmente a mio favore e adesso mi dà sempre contro”.