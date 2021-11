Fenomeni paranormali: il video inspiegabile che dimostra l’esistenza dei fantasmi

E’ successo in un pub inglese, quando le telecamere riprendono l’accaduto, suscitando il terrore dei presenti. Il video fa il giro del web senza trovare un spiegazione al fatto.

Gli eventi di attività paranormali, sono sempre stati al centro di ogni discussione tra le materie che le studiano. Da un lato la Scienza, dall’altro gli studiosi del paranormale, che si scontrano per trovare una spiegazione logica o meno a questi fenomeni.

Sulla teoria degli eventi paranormali sono stati sviluppati e prodotti alcuni dei maggiori film del cinema internazionale.

Film come “Poltergeist” suscitano la paura e la preoccupazione nella mente dello spettatore, mentre film come “Ghost” possono farci vedere e capire cos’è una vera e proprio storia d’amore.

La classificazione dei “fantasmi” si suddivide in 2 macro categorie: Uditive o visive.

Le apparizioni uditive, si hanno quando si sentono urla, voci o la sola presenza dello spettro.

Le apparizioni visive invece, si hanno quando c’è un contatto visivo, una semplice ombra o un’aura che li circonda.

Il video shock

Il video è stato registrato dalle telecamere a circuito chiuso all’interno di un locale, per poi essere pubblicato su Facebook dalla proprietaria.

Ci troviamo nel Sunderland, in Inghilterra, quando improvvisamente una pinta piena di birra si muove in avanti per poi rovesciarsi tra il bancone e il pavimento.

La proprietaria 23enne non voleva crederci, come quando la zia gli disse che il locale era infestato.

“Alcuni giorni fa è venuta una medium e ci ha detto che poteva sentire qualcosa nel pub. A quanto pare, allo spirito non piace che spazzi via il liquido in cantina, potrei averlo sconvolto facendo così”.

Questa è la dichiarazione della proprietaria Darla Anderson, sempre più preoccupata e sconvolta riguardo quanto accaduto.

La sua pubblicazione sui social, ha portato a commenti più razionali come il fatto che il pub o il bancone stesso siano inclinati.

Darla però continua: “Il bicchiere di vetro era su un tappetino progettato per impedire che accadano cose del genere. Non c’è proprio modo che si ribalti, quindi è molto strano che lo faccia”.

Per fortuna il sistema CCTV del pub ha ripreso l’accaduto altrimenti non sarebbe stato possibile documentare un’evento così raro e particolare.