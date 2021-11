Sophia Loren: uno dei figli è più famoso di lei | Ecco chi è e cosa fa nella vita

Certamente lo avrete sentito nominare più volte. Non teme quindi il confronto con la mamma illustre.

La grande Sophia Loren

Una delle donne più belle e sensuali della storia del cinema italiano. E non solo. Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, nata a Roma il 20 settembre 1934). Considerata una delle più grandi attrici della storia del cinema. L’American Film Institute l’ha inserita al ventunesimo posto tra le maggiori interpreti femminili di tutti i tempi, ed è stata onorata con una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

Ha lavorato con alcuni dei registi più conosciuti e apprezzati della storia del cinema. Da Sidney Lumet a Charlie Chaplin e poi, ancora, Dino Risi, Mario Monicelli e Vittorio De Sica. Una marea di film di enorme successo. Menzioniamo, su tutti, il celebre spogliarello (davanti a Marcello Mastroianni) in “Ieri, oggi e domani”. Un cult ancora oggi a distanza di diversi lustri.

Sophia Loren incontrò nel 1950, all’età di 16 anni, il produttore cinematografico Carlo Ponti, all’epoca trentottenne. Una relazione che fece scandalo. I due si sposarono solo nel 1966.

Il figlio famoso

Da quell’unione sono nati due figli, Carlo Jr. ed Edoardo. Proprio sul primogenito ci concentriamo. E’ un famosissimo direttore d’orchestra italiano. Conosciuto in tutto il mondo. Carlo Ponti Jr. nel corso della sua carriera ha diretto numerosissime orchestre di livello internazionale.

È stato direttore associato dell’Orchestra nazionale russa dal 2000 e direttore musicale e primo direttore d’orchestra della San Bernardino Symphony dal 2001 al 2012. Nel 2013 ha fondato l’Orchestra dei Virtuosi di Los Angeles (Los Angeles Virtuosi Orchestra).

Nel 2004, Carlo Ponti Jr. ha sposato nella Basilica di Santo Stefano a Budapest la violinista di padre ungherese e di madre cubana Andrea Mészáros, dalla quale ha avuto due figli, entrambi nati a Ginevra.