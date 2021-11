Una notizia incredibile su Michael Schumacher | Non ci sono certezze, ma potrebbe essere vera

Ancora una notizia che riguarda il campione di Formula 1 Michael Schuemacher. Notizia che se confermata reale potrebbe far felici tutti i suoi tifosi.

Michael Schumacher nato a Hürth il 3 Gennaio 1969, è uno dei campioni indiscussi della Formula 1, con all’attivo ben 7 Campionati Mondiali. I suoi primi 2 mondiali li vince con la Benetton nel 1994 e 1995, passando poi alla Ferrari, scuderia con il quale vince per 5 anni consecutivi altrettanti Campionati Mondiali.

Soprannominato il “Kaiser”, il pilota detiene alcuni dei record di velocità e di giro veloce, ma il suo record più importante è la somma delle Pole Position ben 68.

Il 4 Ottobre 2012 Michael Schumacher si ritira ufficialmente dalla Formula 1, a seguito dell’ingaggio di Lewis Hamilton alla Mercedes.

Successivamente i suoi record verranno battuti dal nuovo campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton.

La notizia che molti aspettavano

Le notizie riguardanti Michael Schumacher attirano come sempre una grandissima attenzione.

Tutto quello legato alla sua carriera ancor di più, dando oltre che un importanza storica anche un valore monetario abbastanza importante.

Michael Schumacher nella sua carriera ha utilizzato attrezzature, tute e caschi di ogni genere e colore. Oggi tutti questi oggetti hanno un valore a dir poco esorbitante.

Vengono messi in vendita o all’asta, cercando di alzare ancora di più il prezzo, su siti di e-commerce online come Ebay.

Uno degli ultimi pezzi ritrovati online, è un attrezzo di allenamento usato da Schumacher, come la palestra che stiamo per vedere.

Sul fianco dell’attrezzatura c’è scritto: Ferrari Driver’s Training Machine.

Esatto, è una macchina d’allenamento per i piloti della scuderia Ferrari, con un funzionamento molto semplice dei pesi e delle corde.

I pesi e le corde all’interno del macchinario consentono di trasferire forza dai pesi al volante, che a sua volta lo trasferisce al casco.

Il trasferimento dell’energia al casco, avviene attraverso 4 punti di ancoraggio con delle corde attaccate al volante ed ai pesi.

E’ quindi, a tutti gli effetti un simulatore delle forze in gioco quando si affronta una curva ad alta velocità.

Tenuto in maniera maniacale, è stato messo in vendita come perfettamente funzionante ed ex Michael Schumacher, ad un prezzo incredibile.

Molti di noi lo aspettavano da tempo, mentre non sapevano neanche l’esistenza dell’attrezzo.

Il prezzo finale si aggira sui 90mila euro con una piccolissima spesa di spedizione per farlo arrivare direttamente a casa vostra.

Ora resta solo vedere chi sarà il nuovo fortunato possessore, di una delle apparecchiature studiate per la Formula 1. Anche se a detta del venditore, non c’è una certificazione che attesti l’effettivo utilizzo in passato da parte del campione del mondo.

Se confermata l’appartenenza dell’attrezzo a Schumacher, il prezzo sarebbe assolutamente giustificato, in caso contrario, la vediamo “dura” vendere un macchinario del genere al prezzo di una Ferrari vera….