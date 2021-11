Al Bano Carrisi: “Ho capito dov’è…” | L’ultima rivelazione sulla figlia

Albano Carrisi è tornato a parlare della scomparsa di Ylenia avvenuta nel 1994, rivelando di sapere dove sia finita la figlia.

La vita di Albano Carrisi e Romina Power non è stata contornata solo dalla musica, i concerti insieme e i gossip che non tramontano mai sul loro amore. Nel 1994, infatti, la coppia ha dovuto affrontare un dramma che tuttora vive sulla pelle di entrambi: la scomparsa della figlia Ylenia. Era il mese di gennaio, quando la primogenita dei due cantanti scompare nel nulla a New Orleans, una città americana della Louisiana situata sul fiume Mississippi. Da quel momento non si è saputo più della ragazza che all’epoca aveva da poco compiuto 23 anni.

Al Bano e Romina l’hanno cercata a lungo, senza mai perdere la speranza, con un mistero che si infittiva sempre di più. Ma dopo oltre 25, ormai, anche loro sono arrivati a una sorta di rassegnazione. E sulla vicenda ci è tornato proprio il cantautore pugliese in una intervista al Corriere della Sera dove ha rivelato di essere sicuro di cosa sia successo alla figlia Ylenia.

Al Bano e la verità sulla scomparsa della figlia Ylenia

Nel corso dell’intervista, Al Bano ha raccontato di essersi ormai rassegnato alla morte della figlia, mentre Romina Power conserva ancora una speranza di ritrovarla viva. E il cantante ha anche rivelato di sapere cosa sia successo a Ylenia: “Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, “io appartengo all’acqua”. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell’ultimo anno, era cambiata, era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize. Romina, invece, pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte”.

Che il matrimonio tra Albano Carrisi e Romina sia finito anche per il dolore della scomparsa della figlia? Per il cantante è un no secco: “Il suo amore ha iniziato a spegnersi dal ’90. Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità”.