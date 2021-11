Alessia Fabiani rompe il cliché sulle “Letterine”: sono molto di più!

Assolutamente qualcosa di molto diverso rispetto ai cliché che, troppo facilmente, qualcuno le ha incollato addosso

Bellissima, con un fisico da urlo e lo sguardo ammiccante. Alessia Fabiani per anni ha rappresentato lo stereotipo e il cliché della ballerina e soubrette. Magari frivola e non troppo interessata alla crescita professionale e culturale. Ma adesso vi dimostriamo come, ancora una volta, l’apparenza inganna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ALESSIA FABIANI / Super Top, la showgirl in forma a Formentera

La carriera di Alessia Fabiani

Molte delle idee che gli spettatori si sono fatti sul suo conto si devono all’inizio del suo percorso in televisione. Come “Letterina” nel fortunato quiz “Passaparola”, condotto da Gerry Scotti. Siamo nel 1999. Rimarrà nel corpo di ballo fino al 2003.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Fabiani, selfie nuda coi figli: è polemica FOTO

Poi una lunga carriera in tv, anche come tronista in “Uomini e donne” di Maria De Filippi. E l’immancabile calendario sexy. E’ inoltre co-conduttrice in alcune trasmissioni, soprattutto di taglio sportivo. Insomma, il cliché viene alimentato. La bella che si occupa di calcio e frequenta gli ambienti del calcio.

In realtà è stata legata per anni a Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Ma tutto questo non deve ingannarci.

Il percorso impegnato

Ma iniziamo a infrangere i luoghi comuni. Alessia Fabiani ha infatti alle spalle una lunga carriera teatrale, che l’ha portata anche a vincere dei premi per la sua attività. Nel 2018, peraltro, ha anche recitato nel film “Loro” di Paolo Sorrentino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Fabiani pubblica delle foto su Twitter

Insomma, qualcosa di molto di più rispetto a quello che si aspetterebbe chi la considera una “Letterina” per l’eternità. Ma non finisce qui, perché, nel corso degli anni, Alessia Fabiani, oggi 44enne, ha anche intrapreso e completato un percorso di studi di tutto rispetto.

Nel 2008 si laurea in Scienze dei Beni Culturali all’Università degli Studi di Milano, con una tesi intitolata Sergiei Diaghilev e la nascita dei Ballets Russes. Assolutamente qualcosa di molto diverso rispetto a i cliché che, troppo facilmente, qualcuno le ha incollato addosso.