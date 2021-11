Federica Panicucci: retroscena sul divorzio con il famoso dj

I due sono stati sposati dal 2006. Hanno avuto due figli, Sofia e Mattia. A dicembre 2015, la separazione

Per anni sono stati una delle coppie più glamour dello spettacolo italiano. Lui affermato dj, lei bellissima conduttrice di successo. Parliamo di Mario Fargetta e Federica Panicucci. Ma perché si sono lasciati?

Mario e Federica

Oggi 59enne, ma ancora con l’aspetto, il look, lo spirito e la voglia di un ragazzino. Mario Fargetta è tra i dj più apprezzati del panorama italiano. E non solo. Specializzato in musica house e dance. Grande tifoso della Juventus, raggiunge la popolarità tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90. In quel periodo fa ballare tutta Italia. E molti quarantenni di oggi lo associano alle loro notti brave in discoteca. Ha lavorato e lavora, inoltre, per diverse emittenti radiofoniche.

Una lunga carriera anche per la bellissima Federica Panicucci. Le sue lunghe gambe hanno fatto sognare tanti. Si è divisa tra Rai e Fininvest, senza trascurare la radio. Debutta in televisione nel 1987 come “centralinista” dell’ultima edizione di Portobello, storico programma di Enzo Tortora su Rai 2. Tra i suoi programmi di maggiore successo, “Bulldozer”, “La pupa e il secchione”, ma anche “Mattino Cinque”.

La relazione e l’addio

I due sono stati sposati dal 2006. Hanno avuto due figli, Sofia e Mattia. A dicembre 2015, l’avvocato della Panicucci, Giulia Bongiorno, ha annunciato la separazione della coppia. Ma cosa sappiamo della fine del bellissimo rapporto tra Mario Fargetta e Federica Panicucci?

Non sappiamo molto. Solo rumors e indiscrezioni, che, quando ci sono di mezzo sentimenti e bambini, è sempre meglio evitare di cavalcare. Quello che possiamo dire è che la fine del rapporto non è stata una decisione presa a cuor leggero. Per nessuno dei due.

Anche se, a quanto trapela, la crisi sarebbe durata almeno un paio d’anni. La stessa Panicucci ha spesso smentito ogni diceria. Sicuramente si tratterà della fine fisiologico di un bellissimo rapporto, non solo d’amore, ma anche di stima. I tentativi di andare avanti, infruttuosi. Prima della decisione definitiva formalizzata dall’avvocato Bongiorno.