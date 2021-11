Gerry Scotti: il motivo per cui tiene nascosta la sua compagna| La rivelazione dopo anni

Gerry Scotti non ha mai ostentato la propria vita privata. Sappiamo poco della sua famiglia e dei suoi affetti ma non possiamo non parlare della sua attuale bellissima compagna

Lo scatto pubblicato all’ingresso di casa, appena rientrato dall’Humanitas, dove era stato ricoverato a causa del Covid. Quello è uno dei pochi frammenti della vita privata di Gerry Scotti. Che, nonostante sia un volto noto e molto familiare per gli italiani, ha sempre tenuto riservata la sua vita privata. Cosa sappiamo della sua famiglia?

La carriera di Gerry Scotti

Una vita trascorsa in Mediaset. Gerry Scotti è uno dei fedelissimi delle reti di Silvio Berlusconi. Milanista doc, ha condotto circa 800 prime serate e si avvicina alle 10.000 puntate negli orari di punta. Insomma, probabilmente il conduttore che più rappresenta la svolta televisiva data da Berlusconi con Fininvest.

I suoi esordi, però, sono in radio. Come dj. Una passione, quella per la musica, che Gerry Scotti non ha mai abbandonato. Spulciando il suo profilo Instagram, diverse sono le immagini che lo ritraggono insieme al noto dj Linus.

Ma, ovviamente, il grande successo è in tv. Rigorosamente con Mediaset. Infinita la lista di trasmissioni di enorme popolarità. Solo qualche nome, a titolo di esempio: “La sai l’ultima”, “Buona domenica”, “Il Quizzone”, “Passaparola”, specializzandosi così nei programmi a quiz. E’ giurato di “Tu sì que vales” e, ovviamente, conduttore di “Striscia la notizia”. Da segnalare, infine, “Chi vuol essere miliardario” e, con l’arrivo dell’euro, “Chi vuol essere milionario”.

La famiglia di Gerry Scotti

Come detto, Gerry Scotti non ha mai ostentato la propria vita privata. E, di conseguenza, sappiamo poco della sua famiglia e dei suoi affetti. Sposato con Patrizia Grosso per 18 anni. Dal 1991 al 2009. I due hanno avuto un figlio, Edoardo.

Poi il divorzio e l’unione con Gabriella Perino. Bionda e dal fisico slanciato, la compagna di Gerry Scotti non ama i riflettori. Questo il motivo per cui il nostro Gerry la tiene nascosta, giusto qualche foto insieme al compagno in qualche ricorrenza particolare. Ma niente di più. Sappiamo, comunque, che anche lei ha un matrimonio alle spalle e dei figli.

Architetto, non è presente sui social (una rarità). La coppia sembra comunque molto unita anche se, al momento, non abbiamo notizie di un matrimonio imminente.