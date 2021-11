Gianni Morandi: il dramma di perdere una figlia ed il divorzio dalla moglie

Siamo abituati a vedere Gianni Morandi come l’eterno ragazzo, con un sorriso contagioso, pieno di vita ed entusiasmo, ma la vita non gli ha risparmiato un profondo dolore.

Gianni Morandi ha trascorso tutta la sua vita sotto i riflettori. Nasce nel 1944 a Monghidoro da una famiglia di umili origini, il papà, ciabattino, lo obbligava a leggere tutti i giorni Il Capitale di Marx e l’Unità.

Comincia presto a farsi notare come cantante, infatti fa il suo primo provino nel 1958.

Una formidabile carriera

Ma è negli anni Sessanta che esplode il fenomeno Morandi. Nel 1962 escono i suoi primo successi: Andavo a cento all’ora e Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.

Quella era l’epoca in cui si giravano film a basso costo ispirati alle canzoni di maggior successo, erano chiamati musicarelli ed avevano come protagonisti gli stessi interpreti dei brani musicali.

Ed è sul set di una di queste pellicole, In ginocchio da te, che Gianni conosce Laura Efrikian, la sua prima moglie.

Laura ha quattro anni più di lui ed è già un’attrice affermata. I due si innamorano e decidono di sposarsi. Il matrimonio avviene in gran segreto.

Il lutto, la crisi professionale ed il divorzio

Da quel matrimonio nascono tre figli. Al grande pubblico sono noti Marianna e Marco che gli hanno dato cinque nipoti, ma molti non sanno che, la primogenita della coppia, Serena, è morta poche ore dopo la nascita, avvenuta prematura nel 1967.

Gianni avrà poi un altro figlio, Pietro, dall’attuale moglie Anna.

Agli sfortunati genitori non è neanche permesso di vedere la bambina e tocca a Gianni dare la notizia a Laura. In quel momento il cantante è a casa in quanto ha ottenuto un rinvio della leva, ma viene richiamato immediatamente, in quanto “non più padre”. Evviva la delicatezza…

I due divorziano nel 1979, ma già da un paio di anni prima si erano di fatto separati. Laura va via di casa, mentre i bambini restano nella casa dove hanno sempre vissuto con il padre.

Ma quali sono state le motivazioni della loro separazione?

Laura Efrikian in una intervista al Corriere fa risalire le origini al periodo di crisi artistica di Gianni. Morandi, all’epoca non riusciva ad accettare di non essere più così popolare e questo finì con l’influire sul rapporto di coppia.

Con grande intelligenza Morandi e la Efrikian sono riusciti a mantenere un rapporto civile per il bene dei loro figli.