Giorgia Soleri spiazza tutti sconfessando le voci sulla sua presunta omosessualità

Giorgia Soleri, la bellissima modella milanese, nonché compagna di Damiano dei Maneskin, lascia tutti a bocca aperta dopo la sua incredibile rivelazione. Vediamo cosa ha fatto la modella.

Giorgia Soleri è una modella ed influencer di 25 anni, conosciuta anche per la splendida relazione amorosa con il frontman dei Maneskin, Damiano David.

Conta, sul suo profilo Instagram, seguaci per un totale di 420mila, giusto qualcosa in meno del fidanzato che conta 4,9 milioni di followers.

Analizzando il profilo Instagram della modella, non saremo mai venuti a conoscenza della loro storia d’amore in quanto l’hanno voluta tenere nascosta per ben 4 anni.

A quanto pare la ragazza milanese è una molto determinata e senza peli sulla lingua, descrivendosi così: “Poso, amo, mostro il culo su Instagram e mangio l’amatriciana. Nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste”.

Il suo “dolce” caratterino sembra andare d’accordo con quello di Damiano, e li fa essere complici in ogni situazione e decisione.

La giovane modella però ha avuto anche qualche disavventura, come la terribile malattia che l’affligge: la vulvodinia.

Considerata una patologia invalidante, è una malattia che provoca un dolore cronico alla vulva, e come se non bastasse si aggiungono la contrattura del pavimento pelvico, la neuropatia e cistiti ricorrenti.

Decide quindi di combattere questa malattia, sensibilizzando il pensiero sociale e manifestando. Fa il suo intervento durante il convengo nel quale viene riconosciuta come una malattia invalidante con tutti i diritti che ne conseguono.

La rivelazione della modella

Giorgia Soleri, dopo aver dichiarato apertamente la sua malattia sui social, torna a stupirci con una nuova ed ancora più sconvolgente dichiarazione.

Tutti sappiamo quanto la coppia Damiano – Giorgia sia forte ed unita, ma dopo la dichiarazione della modella sarà lo stesso?

Nel cosiddetto “box domande” di Instagram, ogni followers può fare una qualsiasi domanda all’influencer, ed alcune non sono state carinissime.

Uno dei followers fa una domanda un po’ scomoda, chiedendole: “In un post o in una delle tue storie dicesti di essere omosessuale o sbaglio?”.

La risposta della Soleri non tardò ad arrivare smentendo immediatamente di essere omosessuale e dichiarando subito dopo di essere “bisessuale”.

La sua dichiarazione lascia tutti i followers a bocca aperta, che presto iniziano a spargere la voce, facendo arrivare la notizia ovunque.

Così ha svelato il mistero che la circondava da tutta la vita, chissà se ne nasconde degli altri, possiamo solo aspettare.