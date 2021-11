Lilli Gruber: il vero motivo per cui non ha avuto figli | E’ la giornalista stessa a renderlo noto

Lilli Gruber svela dopo anni quel particolare che tutti ci siamo chiesti almeno una volta, perché non ha mai avuto figli? Ecco la reale motivazione della giornalista.

Lilli Gruber, diminutivo di Dietlinde Gruber, nata il 19 Aprile 1957 a Bolzano, è una conduttrice, giornalista ed ex politica italiana.

E’ figlia dell’imprenditore tedesco Alfred Gruber, proprietario dell’ impresa edile Tiger. Dopo la separazione dei genitori si trasferisce a Egna con i fratelli maggiori.

Frequenta il Liceo linguistico presso le suore Marcelline e completa i suoi studi laureandosi con lode alla facoltà di lingue e letterature straniere.

Inizia così ad avere i suoi primi incarichi come apprendista giornalista. Entra quindi alla Rai dove le viene affidato il canale in lingua tedesca Sender Bozen. Nei primi anni ’80, dopo un impeccabile lavoro, viene spostata alla redazione di TGR del Trentino-Alto Adige.

In seguito chiede di ricoprire il ruolo di inviata speciale all’estero, raccontando per la redazione di TG2, il crollo del muro di Berlino. Quel momento storico la toccò così profondamente che decise di scrivere e pubblicare un libro intitolato “Quei giorni a Berlino”, raccontando ogni singolo istante vissuto lì.

Cresce così la sua notorietà arrivando alla conduzione di un programma tutto suo, “Otto e Mezzo”, che porta avanti tutt’oggi dal 2008.

La confessione della Gruber

La vita privata della Gruber, non è mai stata al centro dei riflettori, infatti il matrimonio con Jacques Charmelot non ha destato alcun interesse.

Sposatisi negli anni 2000, la giornalista ha dichiarato: “Mi sono sposata a 43 anni perché fino a quel momento ero stata contraria al matrimonio, poi però mi sono innamorata follemente di Jacques”.

Da una storia d’amore che va avanti ormai da più di 20 anni, tutti ci chiediamo: Perché non hanno mai avuto figli?

“E’ stata una scelta”, così la Gruber ha dichiarato durante un’ intervista, continuando: “Il mondo del lavoro assorbiva tutte le mie energie e volevo essere autonoma, libera”. Quindi la mancata nascita di un figlio dalla coppia di giornalisti, è stata una scelta più lavorativa che sentimentale.

La coppia non ha social, sono molto riservati. Sappiamo però che dedicano la propria vita al lavoro tanto da farli vivere in due città diverse. Per tenere viva una relazione a distanza bastano piccoli gesti ma allo stesso tempo un grande impegno, amore, fiducia ed attenzione.

La coppia, però, condivide le stesse esperienze lavorative. Entrambi sono stati inviati di guerra, forse è stato proprio questo a donargli lo stesso punto di vista su cos’è il vero senso della vita.

Da due intraprendenti giornalisti che amano la politica e che dedicano la loro vita al lavoro una decisione del genere ce la potevamo aspettare. Buttarsi con corpo ed anima nel lavoro li ha fatti rinunciare forse al dono più bello che la vita può fare.