Mara Venier, i segni dell’incidente sono impressionanti | Il viso sfigurato

Apprensione per quanto accaduto alla conduttrice durante la pubblicità. Per lei un’onda di auguri e di solidarietà. Il danno fisico è stato importante. Ecco come sta oggi.

Eroica. Mara Venier ha dimostrato un attaccamento al proprio lavoro e ai propri affezionati telespettatori unici. E questo nonostante l’incidente che le è capitato nel corso di Domenica In.

Domenica In, infatti, è la trasmissione cui Mara lega maggiormente il proprio nome. Anche se nella sua carriera ha fatto tantissimo. Attrice, soprattutto negli anni tra gli anni ’70 e ’80. Tra i film in cui ha recitato, “Cattivi pensieri” di Ugo Tognazzi, “Night Club” di Sergio Corbucci, “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Nanni Loy.

Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Successivamente ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997 e una più breve con l’attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

L’incidente durante la pubblicità

Vanta una lunga carriera nella televisione italiana. Soprattutto in “Mamma Rai”. Tra cui, soprattutto, “Domenica In”. Proprio nel corso dell’ultima puntata, Mara è rimasta vittima di un incidente durante la pubblicità.

La conduttrice è caduta durante la pubblicità ed è tornata in studio solo dopo alcuni minuti con il ghiaccio sul piede e sulla testa. Ma non molla. E’ stata lei stessa a spiegare l’accaduto e a lanciare l’intervento in diretta di Memo Remigi. Un comportamento veramente eroico per Mara.

Ovviamente in tanti si sono stretti attorno a lei e le hanno fatto gli auguri di pronta guarigione. E la conduttrice veneziana ha ringraziato tutti attraverso il proprio profilo Instagram: “Grazie a tutti per i messaggi….poteva andare peggio….sto bene” ha scritto, mostrando il suo bernoccolo sulla fronte.

Sempre bellissima la Zia della domenica, ma con quel bozzo sulla fronte, il suo viso sembra “sfigurato”. Dalla foto si percepisce anche la sofferenza di Mara, che comunque come ci abituati riesce ad accennare anche un sorriso.