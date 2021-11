Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali, ha espresso la sua gioia per aver rifatto col marito una cosa che mancava da ben due anni.

Max Pezzali è uno dei cantanti più amati del nostro Paese. Con il suo gruppo, gli 883, ha composto canzoni che hanno fatto da sottofondo a tantissimi momenti della vita degli italiani con brani d’amore che vengono ancora oggi cantanti sia dai più adulti che dai più giovani Millennials. Il cantante originario di Pavia è stato sposato per otto anni, dal 2005 al 2013, preceduti anche da cinque anni di fidanzamento con Martina Marinucci; prima di un divorzio improvviso che ha sorpreso anche i fan del cantautore.

Ora, però, Max Pezzali sta vivendo una nuova storia d’amore con la sua seconda moglie: Debora Pelamatti. I due si sono sposati nel 2019 e lo hanno fatto in gran segreto presso i giardini di Villa Necchi a Pavia. Grande riservatezza sull’evento, tanto che la notizia è stata resa nota al pubblico solamente una settimana dopo le nozze avvenute.

La moglie di Max Pezzali: “Lo abbiamo rifatto dopo due anni”

Debora Pelamatti non appartiene al mondo dello spettacolo come il marito Max Pezzali. Di mestiere fa l’avvocato, grazie a una laurea in giurisprudenza all’Università di Pavia proprio ai tempi in cui iniziò la sua grande amicizia con colui che poi è diventato suo sposo. Debora è anche un’appassionata di moda e cura sul web una rubrica dal titolo Lo Stile(tto) di Debby.

Recentemente Max Pezzali e la moglie sono volati in America, come testimoniato da un post su Instagram della Pelamatti ricco di gioia e felicità per il viaggio oltreoceano: “Dopo 2 anni siamo finalmente tornati nei nostri amatissimi States (L’altra nostra enorme passione comune). Per me è la mia 18esima volta (sono maggiorenne… La mia prima a Boston), mio marito ci è venuto molte di più ma, dopo tutto (!!!), siamo emozionati come se fosse la prima volta”.