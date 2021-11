Niccolò Bettarini: com’è diventato e cosa fa oggi il figlio di Stefano e Simona Ventura

Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò, dopo una serata con gli amici in discoteca, viene aggredito da quattro persone. Quell’episodio gli ha cambiato la vita ed oggi se ne trona a parlare.

Simona Ventura nata a Bentivoglio in provincia di Bologna, il 1° Aprile 1965, è una delle conduttrici, attrici e show girl più amate della televisione italiana.

Chi è la mamma di Niccolò Bettarini

Esordisce ufficialmente nel 1988 partecipando come valletta su Rai 1 nel programma “Domani Sposi”.

Inizia poi la sua carriera nel mondo del giornalismo sportivo, lavorando per alcuni programmi della rete TMC (TeleMonteCarlo).

Gli anni ’90 sono stati cruciali per la sua carriera, in quanto dalla Rai si sposta a Mediaset, divenendo il volto principale di alcuni programmi su Italia 1 e Canale 5.

Dal 2001 al 2011, però, attraverso un contratto con la Rai, diventa la principale conduttrice del programma “Quelli che il calcio”, avendo così la possibilità nel 2004 di condurre e presentare il Festival di Sanremo.

Arriva quindi negli anni successivi a condurre programmi come: “L’Isola dei Famosi”, “Selfie” e “Temptation Island VIP”.

Il 30 Marzo 1998, sposa l’ex calciatore Stefano Bettarini. Dal matrimonio nascono i loro due figli Niccolò e Giacomo.

Successivamente la coppia si separa a causa dei numerosi tradimenti da parte di lui, e nel 2008 divorziano ufficialmente.

Nel 2014 Simona Ventura adotta una bambina di nome Caterina, figlia di una sua parente.

Niccolò Bettarini oggi

Niccolò Bettarini è nato il 6 Ottobre 1998 a Milano. Ha seguito, come molti sportivi, la passione del padre, che lo ha portato ad avere una vera e propria ossessione per il fisico.

Cresce e studia in Inghilterra, dove fa parte di una squadra di calcio locale, ma a seguito di un importante infortunio la sua carriera di calciatore dovette interrompersi.

Torna quindi in Italia, dove decide di entrare a far parte di alcuni reality, non trovando però l’approvazione dei genitori.

Si dedica così alla palestra, come possiamo ben vedere dal profilo Instagram di mamma Ventura.

Nell’estate del 2018, Niccolò Bettarini torna a far parlare di sé, dopo essere stato aggredito da 4 malviventi, che lo accoltellarono più volte al corpo.

Per fortuna l’intervento dei suoi amici è stato provvidenziale, in quanto hanno fermato gli aggressori e chiamato subito le forze dell’ordine, che arrestarono i malviventi condannandoli per tentato omicidio. Notizia recente, però, è la scarcerazione degli stessi.

Dopo il tragico evento, Bettarini Jr, decide di dedicarsi nuovamente alla sua passione, quella per il fitness e la forma fisica.

Oggi il figlio di Simona Ventura fa il personal trainer e sembra essere schivo all’ambiente dello spettacolo.