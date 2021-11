Quando si parla di uomini più ricchi d’ Italia sarebbe facile pensare a Berlusconi o agli eredi Agnelli e tra le nuove leve ai Ferragnez. In realtà l’uomo più ricco d’Italia non è un nome famoso (perlomeno ai più).

Se si guarda l’annuale classifica stilata dalla famosa rivista Forbes, salta subito all’occhio che Silvio Berlusconi, il nostro ex Presidente del Consiglio, è sì ricco, ma non tanto quanto si possa pensare (certo in fatto di pecunia sopravanza di gran lunga il normale impiegato), infatti la sua posizione nella chart dei paperoni italiani è “solo” la quarta, con un patrimonio stimato di 7,6 miliardi di dollari.

Il primo degli eredi Agnelli, John Elkann, si ferma al ventiduesimo posto con un gruzzoletto di 2 miliardi di dollari.

And the winner is…

Il capofila dei ricconi d’Italia è tale Leonardo Del Vecchio. A molti il nome dirà poco, ma in realtà nell’ambiente economico finanziario è molto noto.

Nato a Milano nel 1935, viene al mondo già orfano, il padre infatti morirà prima della sua nascita ed è per questo che la mamma dopo pochi anni lo lascia ai Martinitt, il famoso istituto milanese che accoglieva i bambini orfani ed abbandonati e insegnava loro un mestiere. E lì rimane fino al diploma di scuola media.

Trasferitosi vicino Belluno per fare l’operaio, fonda negli anni Sessanta la Luxottica, dove produce montature per occhiali.

L’azienda cresce fino a quando nel 1990 viene quotata alla Borsa di New York e dopo poco anche in quella di Milano.

Negli anni Duemila fa man bassa dei marchi storici di occhiali, da Persol a Ray Ban.

Ha alle sue dipendenze oltre ottantamila persone ed un patrimonio stimato di 25,1 miliardi di dollari.

Un piccolo particolare

Fino all’anno scorso il primatista italiano di conto corrente però non era Del Vecchio, bensì l’erede Ferrero, Giovanni, attualmente neanche più in classifica.

Cosa è successo? Ha dilapidato il suo patrimonio di ben 35,1 miliardi di dollari? Niente di tutto questo, semplicemente ha cambiato residenza.

Giovanni Ferrero vive in Belgio da quando è adolescente, da quando il padre, Michele, l’inventore della Nutella, negli anni Settanta, fece trasferire la famiglia per paura dei rapimenti.

E da Bruxelles dirige l’impresa di famiglia.