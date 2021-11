Dopo gli inizi di carriera, per lo più dedicati alla divulgazione scientifica e culturale, ha poi virato verso le trasmissioni di intrattenimento.

Negli anni, dopo aver dichiarato la sua omosessualità, si è battuto sempre per i diritti delle coppie gay. Ma lo sapete che prima del coming out, Alessandro Cecchi Paone era sposato con una donna bellissima? Ecco chi è.

La carriera di Alessandro Cecchi Paone

Oggi 60enne, dopo gli inizi di carriera, per lo più dedicati alla divulgazione scientifica e culturale, ha poi virato verso le trasmissioni di intrattenimento. Giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano. Da sempre molto attento ai temi sociali e civili.

La sua trasmissione più nota è “La macchina del tempo”, per anni alter ego di Quark su Mediaset. Celeberrima la sua sfuriata in diretta televisiva alla premiazione dei Telegatti, quando il reality show del Grande Fratello viene inserito nella categoria dei programmi culturali insieme al suo programma e a Quark.

Tuttavia, anni dopo, lo stesso Cecchi Paone parteciperà a una edizione del Grande Fratello. Sono gli anni in cui il suo percorso professionale vira verso l’intrattenimento con la conduzione di alcuni quiz televisivi e show più leggeri come “Scommettiamo che…”.. Vanta anche alcune candidature politiche, non riuscendo, tuttavia, a essere mai eletto.

Il coming out e la fine del rapporto con la moglie

Insomma, una vita piena di esperienze e cambiamenti per Alessandro Cecchi Paone. Per anni personalità impeccabile della televisione italiana. Che poi si è sciolto un po’ di più quando ha dichiarato la sua omosessualità.

Ovviamente questo coming out ha portato anche alla fine del matrimonio del popolare conduttore. Sì perché Cecchi Paone era sposato con una donna. Biondissima e bellissima. Lei si chiama Cristina Navarro. Fu lo stesso Cecchi Paone a spiegarle la situazione. Una condizione in cui il conduttore si sentiva costretto, senza poter esprimere quello che provava realmente.

E, ovviamente, una rivelazione così sconvolgente non può non aver creato dei problemi. Che la coppia, o, meglio, l’ex coppia ha però superato brillantemente. Con intelligenza e cultura. I due, infatti, che da marito e moglie erano molto uniti, adesso sono grandi amici.