Andrea Delogu, il video della felicità postato su Instagram: una vista mozzafiato

La conduttrice ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram. Felice per ciò che fa vedere. E siamo felici anche noi.

Alcune settimane fa era così felice, che non era riuscita a tenere per sé la notizia. Pubblicandola su Instagram. Oggi ci mostra anche un video. Un sogno che si realizza per Andrea Delogu. Guardate che splendide immagini.

E’ di origini sarde, nei primi anni di vita cresce all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. Non colpevolizza minimamente i suoi genitori. Ma la sua vicenda, raccontata nel romanzo “La Collina”, commuove tutti quando il libro esce, nel 2014. Un successo letterario. La sua storia è narrata anche nella docu-serie del 2020 di Netflix “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano”.

Oggi Andrea ha già una carriera quasi ventennale nel mondo della televisione. Iniziò tutto nel 2002, con la partecipazione come concorrente a “Veline”. Poi l’esperienza come ballerina a “Mai dire domenica”. Ben presto, però, la sua carriera vira, dall’aspetto fisico, Andrea punta molto alla sua interiorità, alla sua qualità intellettuale. E così la troviamo commentatrice e giurata in svariati programmi. Da “Sanremo Giovani” all’Eurovision. Ha condotto anche il Premio Campiello e “La Vita in diretta Estate”.

Il momento della felicità

L’anno prossimo Andrea Delogu compirà 40 anni. La sua – lo abbiamo in parte visto – non è stata una vita semplice. Alle spalle, anche un matrimonio ormai sfumato con Francesco Montanari, “Il Libanese” della fortunata serie televisiva “Romanzo Criminale”. A marzo 2016, Andrea ha raccontato la sua esperienza con la dislessia e come sia riuscita a superarla grazie alla tecnologia in una conferenza al TEDx di Caserta.

Ma adesso per Andrea Delogu è il momento della felicità. Già qualche settimana fa aveva comunicato di aver acquistato casa e di essere felicissima del suo nuovo appartamento nel quartiere Prati di Roma.

Oggi la conduttrice ci porta anche all’interno dell’abitazione. Da 1 a 🏠, quanto sono felice di potervi far vedere tutto questo? Indovinate!”. E poi un video in cui Andrea ci mostra l’appartamento, ancora tutto in divenire. Con materiali e impalcature. Ma inizia a prendere seriamente forma. Attendiamo ulteriori immagini!