Avete mai visto il telefono più costoso del mondo? Non è un iPhone e vale come 10 ville di lusso

Questo telefono cellulare è stato a lungo un oggetto del desiderio, come succede oggi per gli IPhone. Ma alcuni modelli hanno raggiunto prezzi davvero eccezionali.

Nel 1984 due studenti di ingegneria, Mike Lazaridis e Douglas Fregin, danno vita a Research in Motion. La firm da principio produce cercapersone e apparecchi per lo scambio dati wireless.

Il primo telefono cellulare propriamente detto viene prodotto nel 1999.

Leggi anche -> Pensate che l’iPhone costi troppo? Date un’occhiata al BlackBerry che vale come 4 ville…

E’ l’850, il primo cellulare dotato di una tastiera completa, con i tasti piccoli che ricordano delle more (da qui il nome BlackBerry)

I produttori sviluppano anche una tecnologia ad hoc principalmente rivolta a businessmen, che presto li renderanno i leader del mercato internazionale.

Purtroppo, la ditta canadese sottovaluta l’ingresso nell’agone tecnologico di competitors del calibro di Apple e di nuove piattaforme operative come IOS e Android, che di fatto relegheranno il BlackBerry ad un ruolo marginale.

Leggi anche -> Arrivano le scarpe hi-tech di Louis Vuitton | La serie limitata in vendita ad…

L’oggetto del desiderio

Nel tentativo di diversificare la produzione rispetto ai giganti nascenti del mercato dei telefoni cellulari, i canadesi hanno prodotto oggetti che, se non potevano rivaleggiare per innovazione tecnologica, ci provavano dal punto di vista del design.

Uno di questi è l’ ELITE BLACKBERRY PORSCHE DESIGN P’9982 RGE111LW 64GB RED LIMITED EDITION.

Uno di questi esemplari è stato di recente messo in vendita su EBay.

Il venditore sottolinea come si tratti di un oggetto nuovo di zecca, quindi nella sua confezione originale e mai usato.

Si tratta di un oggetto per collezionisti del brand, un pezzo unico.

Ha un orologio interno Porsche Design visibile sia in modalità giorno che notte.

Il BlackBerry in questione è Made in Mexico ed è di colore rosso. Realizzato in acciaio inossidabile con finitura satinata, ha una cover in pelle di provenienza italiana e vetro zaffiro.

Leggi anche -> Le scarpe di una leggenda del tennis che costano più di un’automobile | Ecco…

Il prezzo del telefono è di 3,999,000.00 dollari, corrispondenti a oltre 3 milioni e 500mila euro.

Un importo adeguato per comprare i regali per il prossimo Natale.