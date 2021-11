Elisabetta Ferracini, che fine ha fatto la figlia di Mara Venier? Ecco perché non la vediamo in tv

53enne, non la vediamo in tv da un bel po’. Dopo esser diventata famosa negli anni ’90. Cosa fa adesso?

Un tempo famosissima. Oggi è scomparsa un po’ dalla tv. All’età di 53 anni, che fine ha fatto la figlia della grande Mara Venier?

La figlia in tv

Non ha fin qui ripercorso la carriera di mamma Mara. Da anni a cavallo del successo. Come attrice, ma, soprattutto, come conduttrice. La sua “Domenica In” è un appuntamento fisso per gli italiani. Mara Venier nella sua vita ha avuto alcune relazioni importanti.

Ricordiamo, sicuramente quella con Jerry Calà. E quella attuale con il produttore Nicola Carraro. Ma non solo. La nostra protagonista è la figlia primogenita dell’attrice e conduttrice televisiva Mara Venier e dell’attore Francesco Ferracini, ha debuttato come attrice nel 1991. Ma, anche in questo caso, per tantissimo tempo l’abbiamo persa un po’ di vista. Ma nel 2021 è al cinema con il film “Diversamente”.

Ha raggiunto la popolarità negli anni novanta conducendo il programma per ragazzi Solletico, in onda di pomeriggio su Rai 1 per diverse stagioni. Stiamo parlando, ovviamente, di Elisabetta Ferracini.

Che fine ha fatto?

Non la vediamo in tv da un bel po’. Dopo esser diventata famosa negli anni ’90 conducendo il programma per ragazzi “Solletico”, in onda di pomeriggio su Rai 1 per diverse stagioni, oggi è un po’ scomparsa dai radar.

Eppure per anni è stata un volto noto, soprattutto per i programmi riservati ai più piccini. Oltre a “Solletico”, infatti, ha condotto “Sanremo Giovani” e lo “Zecchino d’oro”. L’abbiamo rivista proprio nell’edizione 2021 del festival dedicato ai bambini.

Il suo ultimo programma televisivo, tuttavia, è datato addirittura 2012. Questo perché Elisabetta ha deciso di dedicarsi alla famiglia, come vediamo a volte sui social. Anche insieme a mamma Mara, con cui ha un rapporto meraviglioso.

Nel 2002 è nato Giulio Longari, figlio avuto dalla relazione con l’avvocato Carlo Longari. Ancor più importante, però, il rapporto successivo, con Pierfrancesco Forleo, laureto in Economia e commercio. Pierfrancesco è un grande professionista nel suo settore, dal 2015 è a capo della Direzione Diritti Sportivi.

I due sono molto uniti ed Elisabetta è felice così. La televisione, la popolarità, non sono tutto nella vita.