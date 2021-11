Paola Barale: dopo anni scopriamo i veri motivi per cui ha lasciato Gianni Sperti prima e Raz Degan poi

Esperienze intense sotto il profilo sentimentale, per Paola Barale. Almeno due gli uomini importanti della sua vita. A distanza di anni si conoscono i motivi delle rotture.

Due storie più importanti, su tutte le altre. In mezzo tanta televisione, tanti lavori. Ma, si sa, la vita privata e sentimentale ha sempre un grande peso. Soprattutto per le donne. E siamo sicuri che Paola Barale non possa dimenticare, né Gianni Sperti. Né Raz Degan. Le figure dei due uomini si intrecciano nella vita della conduttrice televisiva.

La carriera di Paola Barale

Che, in realtà, negli ultimi anni, ha avuto una brusca frenata. Non la vediamo in televisione dal 2017. Prima, invece, un grande successo. Iniziato come valletta accanto al grande Mike Bongiorno ne “La ruota della fortuna”. Ma negli anni non si contano le trasmissioni condotte da Paola Barale. Da Buona Domenica a Zelig a “Mistero”. E, ancor prima, “La sai l’ultima?”.

Dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam, Marco Bellavia. Nel 1995, proprio quando era conduttrice di “La sai l’ultima?” insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino del programma, che ha sposato il 20 giugno 1998. Ma lo sapete perché i due si sono lasciati?

Lei, lui, l’altro

La coppia con Sperti sembrava molto unita. Lui lo conosciamo bene. Da anni ha di fatto smesso di ballare, per essere uno degli opinionisti di punta delle trasmissioni di Maria De Filippi. Soprattutto “Uomini e donne”. Ma ai tempi era un gran bel giovane. Fisicato. Ma la fine del rapporto incombe.

I due, infatti, hanno divorziato quando la Barale ha conosciuto Raz Degan, un modello israeliano, con cui ha fatto coppia dal 2002, anche se con diversi periodi di crisi, soprattutto nel 2008, quando c’è stata una temporanea rottura. Entrambi hanno dichiarato di non volere figli.

Mentre la Barale ha dichiarato di volersi risposare, lui si è sempre dimostrato contrario alle nozze. Il 29 maggio 2015 la Barale ha annunciato tramite Facebook una nuova rottura, specificando: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”.

Un motivo molto simile a quello che ha portato alla rottura con Sperti. Nessuna tresca o infedeltà, infatti. Ma semplicemente esigenze diverse. Gianni Sperti, in quel periodo, voleva dei figli. Mentre Paola Barale era maggiormente concentrata sul lavoro. Figli che, in effetti, poi non sono arrivati nemmeno con Raz Degan.