Riconoscete questo calciatore? Ecco perché ha dovuto abbandonare lo sport che amava

Di chi stiamo parlando? Non ci dite che non lo avete riconosciuto. Gli occhi e l’espressione sono rimasti quelli.

Poteva essere un campione. Ma la sua vita ha preso un’altra piega. E vorremmo chiedergli se è più contento così, o se avrebbe preferito continuare sulla sua passione. Il calcio.

La foto, un po’ scolorita. Segno del tempo che passa. E, in effetti, di tempo ne è passato. Ne è scorsa di acqua sotto i ponti. Sguardo fiero, concentrato. Braccia incrociate. Sotto quella divisa di colore blu. Forse un po’ troppo grande.

Poteva essere una di quelle foto da mostrare dopo la vittoria del “Pallone d’oro”. Ma il destino ha voluto altro per lui. Quello che poteva essere un futuro da calciatore, non si è tramutato in ciò che si desiderava.

Ovviamente perché proprio come scrive vicino al post, non era esattamente un fenomeno… “Nei miei tre anni di superiori in Italia ho fatto parte della squadra della scuola e ho fatto ben 0 gol”

Chissà se è contento così. Alla fine, si è preso comunque le sue soddisfazioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Riconoscete questo ragazzino sorridente? Oggi è una star internazionale della musica

Campione, ma sugli schermi

Di chi stiamo parlando? Non ci dite che non lo avete riconosciuto. Gli occhi e l’espressione sono rimasti quelli, anche a distanza di tempo. La foto scolorita, infatti, immortala Frank Matano!

Che non avrà sfondato come calciatore, ma di certo non può lamentarsi in quanto a successo. Dopo l’infanzia trascorsa negli USA (è nato da padre italiano e madre statunitense), A partire dal 2007, all’età di 18 anni, giunge al successo sul web grazie al suo canale YouTube “lamentecontorta” costituito principalmente da video di scherzi telefonici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Frank Matano vittima dei ladri | Lui sdrammatizza: .. gentili malviventi.. – VIDEO

Il suo esordio in televisione è datato 2009 con il programma “Le Iene”. Ma da quel momento non si fermerà più, fino al successo recentissimo di “LOL – Chi ride è fuori”. Ma per Matano c’è gloria anche al cinema con un ruolo importante in “Sono Tornato”. E dal 2014 è entrato anche nella squadra di doppiatori della fortunatissima serie “South Park”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La riconoscete? E’ stata protagonista di una delle fiction più seguite in Italia

E’ appena uscito al cinema con “Una notte da dottore”. Un film tutto da ridere in coppia con Diego Abatantuono. Forse meglio così, dato che nei tre anni di scuole superiori in Italia (prima di trasferirsi in America), il buon Frank ha realizzato la bellezza di 0 reti…