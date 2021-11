Ricordate Giada de Blanck? La sua vita oggi è totalmente cambiata | Perché è sparita

Giada de Blanck, la biondissima figlia della più famosa Patrizia, star del GF Vip, da un po’ di tempo manca dalla scena televisiva. Che fine ha fatto?

Giada de Blanck è figlia di quella forza della natura che è Patrizia. Di nobili origini, i suoi nonni erano il Conte Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba e sua nonna la Contessa Lloyd Dario, discendente di una famiglia di nobili veneziani.

Il papà di Giada era il console di Panama Giuseppe Drommi. Entrambi i genitori erano già stati sposati in precedenza, in particolare Drommi, finì sui rotocalchi a causa dell’omicidio della sua ex. Venne assassinata dal secondo marito mentre era in compagnia dell’amante.

Purtroppo Giada non ha potuto godere a lungo della presenza del padre, infatti lui morì nel 1999. Proprio a causa della malattia del marito, Patrizia festeggiò l’ingresso in società di Giada quando aveva 16 anni, temendo che Drommi già gravemente malato non arrivasse a vedere questo traguardo della sua unica figlia.

La carriera

Giada, da sempre appassionata di moda e spettacolo, fece le sue prime partecipazioni televisive grazie alla mamma in Chiambretti c’è.

Ma l’apice della popolarità lo raggiunse nel 2003 quando partecipò alla prima edizione dell’Isola dei Famosi, vinta da Walter Nudo (lei arrivò seconda).

In seguito, però, venne fuori che Lele Mora aveva fatto in modo che vincesse Nudo.

Ormai da anni Giada ha abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altro. Si occupa di organizzare eventi, in particolare della squadra di pallavolo di Aprilia. Su Instagram ha anche dichiarato di amare follemente il suo lavoro e lo sport.

Di recente ha fatto una incursione in televisione per la partecipazione della mamma al Grande Fratello Vip, ma ormai anche la sua vita sentimentale è uscita dai radar.

Anche dai social non si riesce a sapere molto di più, la contessina è diventata gelosissima della sua privacy.