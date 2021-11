Anna Oxa, fatta fuori dalla televisione italiana: l’agghiacciante retroscena sulla RAI

Artista molto apprezzata dal pubblico. Anche ragioni d’audience dovrebbero portarla spesso in tv. E, invece…

Una delle voci più potenti e intense della musica italiana. Ha sempre fatto parlare di sé. Non solo grazie alla sua bravura musicale, ma anche per via dei suoi look trasgressivi. Ma non vediamo in tv Anna Oxa da tempo. Proviamo a capire cosa c’è sotto.

La carriera di Anna Oxa

Nella sua carriera ha collaborato con grandi artisti. Da Lucio Dalla a Rino Gaetano, passando per Giorgio Gaber, Roberto Vecchioni e Lucio Battisti.

Ha partecipato per quattordici volte al Festival di Sanremo, risultandone vincitrice in due occasioni: la prima nel 1989 con “Ti lascerò”, in duetto con Fausto Leali e la seconda nel 1999, da solista con “Senza pietà”. Ha sfiorato la vittoria anche nelle edizioni 1978 (“Un’emozione da poco”, seconda dietro i Matia Bazar, prima nella categoria “Solisti”) e 1997 (“Storie”, seconda dietro ai Jalisse).

Insomma, non c’è discussione sul talento artistico di Anna Oxa. Che, spesso, anche sul palco dell’Ariston, si è presentata con dei look molto trasgressivi. Che hanno fatto discutere.

Perché è sparita?

Molto apprezzata dal pubblico. Anche ragioni d’audience dovrebbero portarla spesso in tv. E, invece, non la vediamo più o meno dal 2013. Quando si infortunò nell’ambito del talent “Ballando con le stelle”. E’ la stessa cantante a rivelare la vicenda a Barbara D’Urso. Tuttavia, non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al guaio per l’artista. Che fu anche trasportata via in barella.

La RAI, infatti, avrebbe voluto che la cantante non instaurasse un contenzioso per il risarcimento. Ma Anna Oxa, testarda, è andata avanti per la sua strada. E, da quel momento, forse, è entrata in “blacklist”.