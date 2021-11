Ela Weber, la “sellerona” di Bonolis dalla terribile malattia all’oblio dalla tv | Ecco come sta oggi

Complice dell’allontanamento dalla televisione anche un brutto male. Che colpisce in tanti. Anche nel mondo dello spettacolo.

Conosciuta da tutti, così: la “Sellerona”. Il soprannome, affibbiatole da Paolo Bonolis, le restò addosso. Che fine ha fatto Ela Weber, la biondissima valletta tedesca di “Tira & molla”?

Impossibile non notarla. Ai suoi esordi in tv rispecchiava tutte le caratteristiche della bellezza teutonica. Bionda, occhi cerulei, alta circa un metro e ottanta, forme prorompenti. Una gioventù da modella in madrepatria. Il successo arriva a metà degli anni ’90 con il ruolo di valletta nel fortunato quiz con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, “Tira & molla”. E’ proprio lì che Ela Weber si guadagna il soprannome di “Sellerona”.

Da quel momento e almeno fino ai primi anni 2000 il suo è un successo totale. Dalle altre trasmissioni (Goleada e Tappeto volante) passando per i film “A spasso nel tempo” e “Paparazzi”. E anche la pubblicità: chi non ricorda la sua richiesta di formaggio “picanto” in un noto spot?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ELA WEBER / Vip, la showgirl paparazzata in giro per Roma con qualche chiletto in più

Presenza sempre più sporadica

Poi, negli anni, la sua stella sembra un po’ tramontare. E, allora, via con i reality show, come concorrente: “La Fattoria”, “L’isola dei famosi”, il “Grande fratello VIP”. Complice, però, di questo periodo non facile anche un brutto male. Che colpisce in tanti. Anche nel mondo dello spettacolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Paolo Bonolis è il Paperon de Paperoni della tv | Sapete quanto guadagna?

Ela Weber per un lungo periodo ha sofferto anche di una aggressiva forma di depressione. Fortunatamente ne è fuoriuscita, grazie ai suoi familiari. Ma anche grazie all’amore. Il 12 luglio 2009 si sposa con la guardia del corpo Andrea Bonacci. Al posto dei regali di nozze gli sposi hanno chiesto a tutti gli ospiti di fare una donazione all’associazione Aquilone Blu ONLUS per la realizzazione di un’area ludico-didattica in favore dei bambini terremotati dell’Aquila.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luca Laurenti, dopo 30 anni rivela la sua opinione su Paolo Bonolis: ..altro che amici..

Un gesto molto nobile da parte della coppia. E, soprattutto, da parte di Ela Weber, oggi ritiratasi dalla televisione. Anche spulciando sul suo profilo Instagram, troviamo poco o nulla di lei. Solo tanti paesaggi ed il suo amore per la natura ed i cavalli. Che, ci auguriamo, le diano la giusta serenità.