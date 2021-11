Ha ucciso due volte per assaggiare carne umana: la prima non gli era piaciuta | Fermato il cannibale

E’ di questi giorni la scoperta di un serial killer nel cuore dell’Europa. Un serial killer a caccia di carne umana, ma è solo l’ultimo di una lunga serie.

La cronaca ci ha abituati ad agghiaccianti racconti di omicidi, assassinii efferati in cui si indugia con dovizia di particolari truculenti.

C’è una sorta di fascinazione che attrae il lettore, il pubblico verso eventi che non hanno altra ragione che la crudeltà.

Uno degli ultimi tabù, di quelli che scuotono le coscienze e turbano il sonno è il cannibalismo.

Leggi anche ->Coppia di cannibali in Russia: si allarga l’inchiesta – FOTO

Una volta si parlava solo di tribù selvagge, relegate in qualche angolo sperduto del mondo che lo praticava, mangiando parti del corpo dei nemici per impossessarsi della loro forza.

Ma non è sempre così…

I cannibali tra noi

Quando si parla di killer cannibali a tutti viene in mente quel capolavoro del cinema che è Il silenzio degli innocenti con un magistrale ed inquietante Anthony Hopkins ed una forte, ma terrorizzata Jodie Foster.

E’ in qualche modo rassicurante vedere la vicenda in un film, una sorta di catarsi, vederlo su uno schermo è come avere la certezza che difficilmente ci si troverà protagonisti di eventi così terrificanti.

Invece la storia è ricca di personaggi del genere.

Se si scomoda la letteratura è facile ricordare la vicenda del Conte Ugolino ne La Divina Commedia. Il nobile, colpevole di tradimento, fu rinchiuso con i suoi figli in una torre e a loro non venne più portato cibo. Alla fine, morti i figli, il digiuno prevalse sulla pietà…

Ma anche la cronaca recente è ricca di personaggi che si sono cibati di carne umana.

Leggi anche -> “L’ho mangiata solo per manifestare il mio amore per lei”

Negli anni Ottanta Issei Sagawa, allora ventottenne, studente giapponese di letteratura a Parigi, uccide e smembra l’amica Renèe Hartevelte. Quando la polizia arriva a lui, sette chili di Renèe sono già stati digeriti.

In una intervista Issei ha dichiarato che non voleva ucciderla, ma solo mangiarla…

Ma il più famoso di tutti è sicurante il cannibale di Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Le sue vittime accertate sono 15. Quando la polizia entra nel suo appartamento, grazie all’ultima delle sue vittime che era riuscita a fuggire, trova tre teste conservate in alcool, altre tre nel frigo. Frattaglie di carne umana, tra cui mani e genitali in formalina ovunque.

Molti di coloro che sono entrati in quella casa ne portano ancora i segni nel loro intimo.

Roba del passato?

Proprio no. E’ di queste ore la notizia che in Russia è stato fermato un uomo che nel cofano aveva un cadavere. Fin qui abbastanza “normale”.

Leggi anche -> Il Porno Attore Killer si nasconde in Europa: caccia al cannibale assassino sadico e…

Il fermato però, tale Yegor Komarov di 23 anni, avrebbe dichiarato che gli piace uccidere le persone e di avere già ucciso in passato per assaggiare la carne umana. La prima volta non gli era piaciuta, quindi voleva fare un secondo tentativo…